Löw und die DFB-Krise : Münchener Mahnung

Der FC Bayern schickt ungewöhnliche Töne in Richtung Nationalelf. Sie sind wohl gefährlicher für den Bundestrainer als alles andere. Die Zweifel an Joachim Löw sind plaziert – soll keiner sagen, die Münchener hätten nicht gewarnt.

Der Erste spielt gegen den Zweiten – und trotz eines spektakulären 3:3 zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig steht wieder einer im Mittelpunkt, der gar nicht mitspielte. Und der es, wie kaum anders zu erwarten war, gar nicht ins Stadion geschafft hatte. Bundestrainer Joachim Löw hat das Treffen der aktuellen, ehemaligen und Vielleicht-bald-wieder-Nationalspieler aus sicherer Entfernung vor dem Fernseher verfolgt – ohne in die Gefahr zu geraten, irgendwie befragt zu werden. Das zumindest darf man annehmen.

„Wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir beim DFB im Moment zu viel Oliver Bierhoff und zu wenig Joachim Löw“, sagte dafür Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandschef des FC Bayern, zu der Tatsache, dass Bierhoff als DFB-Direktor in den vergangenen Tagen in die Interview-Offensive gegangen und Löw seit dem 0:6 in Spanien unsichtbar geworden ist.

„Wenn bei Bayern München schlecht gespielt wird, muss der Trainer zur Pressekonferenz und nicht der Sportdirektor“, sagte Rummenigge. Man darf zwar einwenden, dass bei Bayern München vermutlich alle reden würden im unwahrscheinlichen Fall, dass sportlich etwas aus dem Ruder läuft – vom Trainer über den Sportdirektor bis zum Vorstandsvorsitzenden und dem Präsidenten, die Ehrenpräsidenten nicht zu vergessen.

Damit aber ist die Verbindung zum nächsten süffisanten Hinweis von Rummenigge gemacht: „Im gesamten Präsidium gibt es keinen, der das ist, was man sich als Fußball-Fachmann vorstellt. Und ich glaube, Joachim Löw wäre gut beraten, ein bisschen offensiver und nicht so defensiv mit der ganzen Situation umzugehen.“ Löw hat tatsächlich angekündigt, sich an diesem Montag bei einer Pressekonferenz zu äußern.

Es sind ungewohnte Töne, die da aus München kommen in Richtung Nationalmannschaft. Sie sind vermutlich gefährlicher für den Bundestrainer als alles andere. Die Bayern sind die Ersten, die sich nicht in die allgemeine Zustimmung der Liga zur DFB-Entscheidung, an Löw festzuhalten, einreihen – und schon gar nicht mit dem vielgehörten Hinweis, dass der Bundestrainer so viele Verdienste um den deutschen Fußball habe.

Rummenigges Sätze sind erste Zeichen einer Absetzbewegung des Branchenführers, die man nicht damit erklären kann, dass alte Rechnungen wegen des schnöden Abservierens der drei Bayern-Spieler Thomas Müller, Jérôme Boateng und damals auch Mats Hummels beglichen werden. Die Zweifel, ob der Bundestrainer noch die Energie hat, die nötig wäre, hat Rummenigge plaziert: „Ich will mich nicht einmischen. Ob es richtig sein wird, wird man sowieso erst nach der EM im Sommer wissen.“ Soll keiner sagen, die Bayern hätten nicht gewarnt.