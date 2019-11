4:0-Gala gegen Dortmund : Ein Topspiel als bayrisches Kinderspiel

Aktualisiert am

Es klingt noch ungewohnt, wenn Uli Hoeneß wie ein Außenstehender vom Zentrum der Macht beim FC Bayern spricht. Und von den Entscheidungen, die „die Führung“, wie er es nennt, in diesen Wochen trifft. „Es gab Strömungen in der Mannschaft, die den Trainer weghaben wollten“, sagte der scheidende Präsident am Samstag im ZDF zur Trennung von Niko Kovac, deshalb habe „die Führung“ entsprechend reagiert.

Bundesliga Liveticker

Auf die Frage, Hansi Flick nach dem 4:0-Triumph gegen Borussia Dortmund mehr als nur eine Zwischenlösung sein könne, befand Hoeneß gegenüber Reportern, er wisse es nicht: Das werde „die Führung“ in Ruhe besprechen. Die Siege gegen Piräus und Dortmund hätten aber dazu beigetragen, dass „die Führung“ in aller Ruhe Zeit habe, darüber nachzudenken. Immerhin hat der Mann, der vierzig Jahre lang die Führung des FC Bayern war, ein Gefühl, wie die Sache ausgehen wird: „Dass der erste Gesprächspartner für die nächsten Wochen Hansi Flick sein wird.“