Rekord von Bayern-Ikone Müller : Für Lewandowski eine „schwierige Situation“

Robert Lewandowski hat eine gewisse Nervosität vor seinem zum Rekordtor verwandelten Foulelfmeter eingeräumt. Der Bayern-Torjäger hatte mit dem 40. Saisontreffer zur 1:0-Führung am Samstag beim SC Freiburg den legendären Rekord von Gerd Müller aus der Spielzeit 1971/72 eingestellt.

„Das war eine sehr schwierige Situation“, sagte Lewandowski im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF am Samstagabend. Er habe viele Informationen bekommen, was dieser Rekord bedeute, erklärte der 32 Jahre alte Pole. „In diesem Moment muss man ruhig bleiben, das ist nicht so einfach“, sagte der Stürmer.

Nach seinem Treffer hatte er ein schwarzes T-Shirt mit dem Konterfei Müllers und der weißen Aufschrift „4EVER GERD“ unter seinem Trikot präsentiert. Spieler und der Trainerstab der Bayern bildeten vor der Auswechselbank an der Seitenlinie ein Spalier für ihn und applaudierten.

Anschließend hatte Lewandowski in der zweiten Halbzeit sogar noch mehrere Chancen, den Rekord sogar zu brechen. So blieb es am Ende in Freiburg aber beim 2:2. Im abschließenden Heimspiel gegen den FC Augsburg kann sich der Weltfußballer am kommenden Samstag noch zum alleinigen Rekordhalter krönen.

Schon jetzt aber ist diese 40-Tore-Marke ein weiterer Meilenstein in Lewandowskis Karriere als Profi. Schon fünfmal war er Bundesliga-Torschützenkönig: 2014, 2016, 2018, 2019 und 2020. Seine bisherige Saisonbestmarke waren 34 Tore. „Es hilft nicht, wenn du es zu sehr willst“, hatte er vor einer Woche nach seinen drei Treffern beim 6:0 des deutschen Meisters gegen Borussia Mönchengladbach zu seiner Rekordjagd gesagt.

Die bislang erfolgreichsten Torjäger nach dem 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga in der Übersicht:

1. Gerd Müller (München), Tore: 40, Saison: 1971/72

1. Robert Lewandowski (München), 40, 2020/21

3. Gerd Müller, 37, 1969/70

4. Gerd Müller, 36, 1972/73

5. Dieter Müller (Köln), 34, 1976/77

6. Robert Lewandowski, 33, 2019/20

7. Lothar Emmerich (Dortmund), 31, 1965/66

8. Robert Lewandowski, 30, 2016/17

8. Gerd Müller, 30, 1973/74

8. Uwe Seeler (Hamburg), 30, 1963/64

