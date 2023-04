Das Mia-san-Mia beim FC Bayern bedeutet so viel wie: Uns kann keiner was! Aber Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić sind den Beweis bislang schuldig geblieben, dass sie den Weg in die Zukunft kennen.

Vor ein paar Wochen wurde Thomas Müller, geboren in Weilheim in Oberbayern, gefragt, was genau dieses Mia san mia, das Klubmotto des FC Bayern München, eigentlich bedeute. Seine Antwort: „Es ist das Selbstverständnis eines Bajuwaren, dass er weiß, dass er stark ist, dass er gewinnen kann. Man darf schwitzen und danach auch genießen. Die breite, bei den Ursprungs-Bajuwaren auch behaarte Brust, die dann schweißgebadet am Ende die Trophäe hoch hält.“

Bundesliga Liveticker

Im Klartext: Uns kann keiner was! Mit der Realität hat dieser Leitsatz kaum noch etwas gemein. Die Unangreifbaren sind in dieser Saison so verletzlich wie schon lange nicht mehr. Zweifel fressen sich in den Klub.