Bayern-Trainer Nagelsmann : „Es besteht die Gefahr, abgehängt zu werden“

Bayern Münchens neuer Trainer Julian Nagelsmann sieht die Entwicklungen bei der europäischen Konkurrenz mit einiger Sorge. „Es besteht die Gefahr, abgehängt zu werden. Da reibe ich mir schon ab und an die Augen, was da in den letzten Wochen passiert. Ich weiß nicht genau, wie die das hinbekommen“, sagte der 34-Jährige mit Blick auf einige große Transfers bei Paris St. Germain, Manchester City, Manchester United oder beim FC Chelsea.

Er hoffe, fügte Nagelsmann an, dass die Europäische Fußball-Union (UEFA) „da sicherlich auch ein Auge drauf hat“. Die UEFA müsse ein Interesse daran haben, „dass es ein Wettbewerb bleibt“.

Der FC Bayern sei in Deutschland zwar „das Aushängeschild und ist in einer besseren Situation als andere Vereine. Für die ist es noch einen Tick schwieriger. Aber auch für den FC Bayern ist es kompliziert“, betonte Nagelsmann. Es gebe eben „50+1, Investorenthemen und steuerliche Themen, die es extrem kompliziert machen.“ Deutschland habe, so Nagelsmann weiter, „einen sehr guten TV-Vertrag, auch wenn er schlechter ist als in England. Diesen Klubs ist es leichter, so Geld zu generieren und dann auch auszugeben.“

Der frühere Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte in dieser Woche in der Sport Bild auch gewarnt. „Wir müssen alle, insbesondere auch der deutsche Fußball, großes Interesse haben, Regularien zu finden. Sonst wird der deutsche Fußball international auf Sicht abgehängt“, sagte er.

Pavard fällt aus, Davies zurück

Dem bevorstehenden Saisonstart in die Bundesliga sieht der neue Bayern-Coach derweil mit einer Mischung „aus Vorfreude und gespannt sein“ entgegen. Borussia Mönchengladbach sei „ein anspruchsvoller Gegner“, sagte der 34-Jährige vor seinem ersten Pflichtspiel mit dem deutschen Rekordmeister am Freitag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga sowie bei Sat.1 und DAZN) im Borussia-Park. „Alle wollen, dass wir nicht den zehnten Meistertitel in Serie holen“, weiß Nagelsmann.

Wenn man auf die Geschichte der vergangenen Jahre schaue, könnten seine Spieler jedoch „vor Selbstvertrauen strotzen“. Nagelsmann ist nach den ersten Wochen der Zusammenarbeit angetan von den Topspielern wie Manuel Neuer, Robert Lewandowski oder Joshua Kimmich. Sie seien „sehr hungrig“ und zudem offen für Neues. Er hofft, dass die Münchner weiter „Offensivmonster“ sind, aber dazu defensiv stabiler agieren.

Zum Saisonstart fällt allerdings Benjamin Pavard aus. Der Franzose werde mit einer Fußverletzung ein paar Wochen fehlen. Nationalspieler Niklas Süle könnte Pavard rechts hinten ersetzen. Nach einer Fußverletzung steht der Kanadier Alphonso Davies als linker Verteidiger vor einem Comeback im Borussia-Park – und das gleich in der Startelf.