Positiver Test in München : Nächster Corona-Fall beim FC Bayern

Nach dem positiven Test von Niklas Süle, mit dem vier Spieler in Isolation mussten, gibt es in München wieder einen Corona-Fall. Josip Stanišić ist betroffen. Auch zwei Betreuer sollen infiziert sein.

In der Fußballmannschaft des FC Bayern gibt es den nächsten Corona-Fall: Der Abwehrspieler Josip Stanišić, der sich in den vergangenen Tagen mit dem kroatischen Nationalteam für die Weltmeisterschaft 2022 qualifiziert hat, ist in München positiv auf Covid-19 getestet worden. Das veröffentlichte der Verein am Donnerstag auf seiner Website. Neben Stanišić, der laut Pressemitteilung vollständig geimpft und in gutem Gesundheitszustand ist, sollen sich laut Bild-Zeitung auch zwei Mitarbeiter aus dem Betreuerstab der Bayern mit dem Coronavirus infiziert haben.

Auf das Bundesligaspiel in Augsburg an diesem Freitag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) sollen diese Entwicklungen aber keinen weiteren Einfluss haben. Anders als im Fall des Nationalspielers Niklas Süle, der vor neun Tagen trotz Impfung positiv getestet worden und seitdem in Isolation ist, gibt es dieses Mal keine Kontaktpersonen aus München.

Als Süles Infektion festgestellt worden war, mussten auf Anweisung des Gesundheitsamts München Land seine FC-Bayern-Mitspieler Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala in Quarantäne, weil sie davor mit ihm im Flugzeug gereist waren. Diese Maßnahme hängt mindestens im Fall von Kimmich mit dem Impfstatus zusammen. Er hatte zuvor als Reaktion auf einen Bericht der Bild-Zeitung öffentlich erklärt, dass er nicht geimpft sei. Dagegen haben sich weder Gnabry und Musiala noch Eric-Maxim Choupo-Moting, der als Kontaktperson von Süle ebenfalls in Isolation war, öffentlich über ihren Impfstatus geäußert.

Am Freitag könnten Kimmich, Gnabry, Musiala und Choupo-Moting wieder mitspielen. Sie haben sich inzwischen freigetestet. Und dennoch könnten mindestens für Kimmich, sofern er sich nicht impfen lässt, die Auswärtsreisen in den nächsten Wochen herausfordernd werden. In vielen Bundesländern gilt in Hotels die 2G-Regel.