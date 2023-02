In den wichtigsten Wochen der Saison ist Vertrauensspieler Joshua Kimmich für Trainer Julian Nagelsmann wohl noch wichtiger. Das liegt nicht nur am Einfluss auf dem Rasen.

An einem kalten Abend im Januar, als sein Kapitän Manuel Neuer noch nichts von der Veränderung ahnt, steht Julian Nagelsmann in einem kleinen Stadion in München. Es ist sieben Tage vor dem Wiederbeginn der Bundesliga, und der Fußballtrainer des FC Bayern schaut sich an, wie seine Mannschaft dort gegen den FC Red Bull Salzburg spielt. Er will, dass an diesem Abend alle seine fitten Spieler mitmachen dürfen, weshalb er die, die in der Startelf stehen, schon in der Halbzeitpause auswechselt. Nur einen nicht: Joshua Kimmich.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Es ist einer von vielen Momenten, der veranschaulicht, wie wichtig der 28-jährige Joshua Kimmich für den 35-jährigen Julian Nagelsmann, wie wichtig der Mittelfeldspieler für den Trainer zu sein scheint. Er ist nicht sein erster Kapitän, aber sein erster Ansprechpartner. Im Winterurlaub 2021, so stand es später in der „Sportbild“, soll Nagelsmann ihn sogar in Österreich besucht haben.