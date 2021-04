Jamal Musiala im Fokus : Ein großer Glücksfall für den FC Bayern

Dribblings, Finten, Übersicht: Der 18 Jahre alte Jamal Musiala beweist in der Bundesliga, was er schon kann. Seine Zukunft in München hat auch mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu tun.

Der Ball war gerade rechts oben und unhaltbar im Tor gelandet. Die Mitspieler kamen auf ihn zugerannt. Dass sich Jamal Musiala mit dem Zeigefinger schnell noch an die eigene Stirn tippte, bevor er herzlich umarmt wurde, war eine bezeichnende Geste. Kopfbälle kann er also auch richtig gut. Entsprechende Übungen waren für ihn zuletzt im Trainingsalltag des FC Bayern München enthalten. Das Ergebnis ließ sich sehen.

Musiala stellte mit zwei Treffern und einer Torvorlage unter Beweis, warum seine Zukunft als Fußballprofi eine sehr erfolgreiche werden könnte. Galavorstellung, Sahnestück, Bayern-Juwel: Dem Münchener 3:2-Erfolg beim VfL Wolfsburg folgten die üblichen Schlagzeilen. Eilige Überhöhungen wie diese führen oft dazu, dass sie jungen Sportlern zu Kopf steigen.

Trotzdem. Es macht großen Spaß, sich noch einmal vor Augen zu führen, was der 18 Jahre alte Musiala schon kann und wie selbstverständlich er seine ersten Tore in der Bundesliga erzielt. Auf dem Weg zum frühen 1:0 hatte er sich elegant durch die gegnerische Abwehr gedribbelt. Die Wolfsburger Defensive gehört zum Besten, was es in der Saison 2020/21 bisher zu sehen gab. Aber Musiala schlängelte sich dribbelnd vorbei an den Herren Gerhardt, Lacroix, Mbabu sowie Schlager und überlistete mit ein wenig Glück auch noch Torhüter Casteels. „Er kann auf engstem Raum eine Abwehr ausspielen“, sagte Bayern-Cheftrainer Hansi Flick und lobt Musialas Dribblings, Finten sowie dessen Übersicht. Viel mehr Lorbeer gibt es an einem einzigen Spieltag mit schwerer Aufgabe in der Ferne kaum zu ernten.

Gunst der Stunde

Vieles von dem, was der FC Bayern auf dem Weg zum nächsten Meistertitel gut gemacht hat, ist am vergangenen Samstag im lauten Getöse um Flick untergegangen. Der scheidende Trainer war vor der Partie in Wolfsburg der Meinung, dass er dem zuletzt starken Kingsley Coman eine Verschnaufpause gönnen sollte und deshalb Musiala eine Chance von Beginn an geben könnte. So konnte der junge Spieler mit der Rückennummer 42 als Mann des Tages in Erscheinung treten. Während ein etablierter Profi wie Leroy Sané eine große Torchance nach der anderen ausließ, nutzte Musiala die Gunst der Stunde. Interviews gibt er selten. Es wäre interessant gewesen zu erfahren, wie Musiala jenen Moment erlebt hat, als sein Kopfball in der 37. Minute zum 1:3 im Wolfsburger Tor gelandet war.

Im hessischen Fulda aufgewachsen, von klein auf immer im Wettstreit mit älteren Spielern, beim FC Chelsea auf den Job des Berufsfußballers vorbereitet: Die Vita dieses jungen Mannes klingt spannend, weil offenbar schon seit Jahren klar war, wohin die Reise geht. Dass Musiala nicht mehr in England, sondern seit 2017 in den Nachwuchsteams von Bayern München ausgebildet worden ist, darf als großer Glücksfall für Deutschlands beste Fußballmannschaft und vielleicht bald auch für die deutsche Nationalmannschaft bezeichnet werden.

In seiner körperlichen und spieltaktischen Entwicklung ist der offensive Mittelfeldspieler schon sehr weit. Dass andere wie etwa der Wolfsburger Abwehrhüne John Anthony Brooks deutlich größer und stämmiger sind, ist für Musiala keine neue Erfahrung. Er gleicht solche Unterschiede schon von klein auf mit viel Finesse und hohem Tempo aus.

Hat Jamal Musiala eine Freundin? Woher stammen seine Eltern? Was verdient Musiala? Diese Fragen bietet Google im Moment marktschreierisch an, weil sie in den vergangenen Wochen schon tausendfach an die Internet-Suchmaschine gestellt worden sind. Vor dem nächsten Duell in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen an diesem Dienstag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga sowie bei Sky) begann es bereits, das übliche Spielchen, bei dem auf gute Leistungen im Rampenlicht eine große mediale Aufmerksamkeit plus erhöhte Erwartungshaltungen folgen.

„Es ist ein unglaubliches Gefühl.“ Das hat Musiala im März gesagt, als er seinen Profivertrag unterschrieben hatte, der ihn bis zum Sommer 2026 an den FC Bayern binden soll. Die dazugehörige Inszenierung durfte Sportvorstand Hasan Salihamidzic moderieren. Der eher introvertierte Musiala gab fast begeistert zu Protokoll, dass er dem Plan von Salihamidzic für die nächsten Jahre vertraue.