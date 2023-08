Der Hype um Harry Kane ist real. Der Brite bringt in die Bundesliga eine Strahlkraft mit wie wohl kein anderer vor ihm. Fans und Liga wollen seine Tore sehen – oder besser doch nicht?

Die ersten Spuren, die Harry Kane als Bayern-Profi im Rasen hinterließ, waren nicht besonders tief. Nach seiner Einwechslung im Finale um den Supercup kam er auf genauso viele Ballkontakte, wie der Leipziger Dani Olmo Tore erzielte: drei.

Aber wenn man einen Eindruck davon bekommen will, wie sehr sich der deutsche Fußball gerade um Kane dreht, sollte man sich andere Zahlen anschauen. Dass fast 69.000 Menschen – praktisch ein voll besetztes Stadion –, über den Internetdienst Flightradar das Flugzeug mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft auf seinem Weg von London nach Oberpfaffenhofen verfolgten. Oder die mehr als 10.000 Trikots mit der Nummer neun, die der FC Bayern allein an dem Tag absetzte, an dem der Bundesliga-Rekordtransfer offiziell gemacht wurde. Auch das ein Rekord.

Zahlen wie diese dokumentieren, dass der Hype um Harry real ist und nicht nur eine mediale Projektion. Kane bringt in die Bundesliga eine Strahlkraft mit wie wohl kein anderer Spieler vor ihm. Und auch wenn es der FC Bayern ist, der sich von ihm Tore und den Gewinn der Champions League erhofft, so entsteht doch ein Effekt, von dem die ganze Liga profitieren wird: Rund um den Globus werden sich noch mehr Menschen für die Bundesliga interessieren.

Weil diese Bundesliga in der vergangenen Saison auch ohne Kane schon überraschend packende Unterhaltungsware lieferte, etwa mit dem Meisterdrama am letzten Spieltag, und aktuell Teams wie Leipzig und Leverkusen angriffslustig wirken, sind die Erwartungen vor der an diesem Freitag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga, bei DAZN und Sat.1) beginnenden 61. Spielzeit ohnehin höher als sonst. Das gilt nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Manager, die für das Produkt verantwortlich sind.

Bundesliga hat Belebung dringend nötig

Die Bundesliga hat Belebung aber auch dringend nötig. Das bunte und emotionsgeladene Bild in den Stadien darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die deutsche Eliteklasse im globalen Wettstreit der Aufmerksamkeitsökonomie dort befindet, wo der deutsche Fußball mit seinen Nationalteams inzwischen sportlich einen Stammplatz hat: im Kampf gegen den Abstieg.

Als die beiden neuen Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), Marc Lenz und Steffen Merkel, sich Anfang Juli öffentlich vorstellten, legten sie Wert darauf, dass ihre Ware nicht schlechter geredet werden dürfe, als sie sei: Gemessen am Umsatz, ist die Bundesliga immerhin die sechstgrößte Sportliga der Welt nach der englischen Premier League und den vier amerikanischen Majors. Allerdings wird sie zusehends zur Ausbildungs- und Verkaufsliga.

Lenz und Merkel machten auch kein Hehl daraus, vor welchen Herausforderungen sie angesichts eines sich radikal wandelnden Marktumfelds und Mediennutzungsverhaltens steht. Über der Frage, wie sie dafür gerüstet ist, steht indes noch der Rauch der Vorsaison, als die Klubs ein von der vorherigen DFL-Spitze erarbeitetes Konzept zur Zusammenarbeit mit einem Private-Equity-Investor im Frühstadium den Flammen übergaben. Mit der Folge, dass die Herausforderungen – Stichwort eigene Streamingplattform – noch dieselben sind, aber kaum Investitionskapital zur Verfügung steht.

Es ist das Dilemma der Bundesliga, dass sie zuletzt im Kleinen vielerorts sehr gut funktionierte, mit regional stark verankerten Klubs, die mehr aus ihren Möglichkeiten machten als manch potentere Konkurrenz, siehe Union Berlin oder Freiburg, im Großen aber längst nicht mehr so gut, weil viele zuerst ihre Nische pflegen und neben der ökonomischen Schere auch die Interessen immer weiter auseinandergehen. Wer über Harry Kane und die Bundesliga redet, muss eigentlich auch über Heidenheim und einen Mann namens Frank Schmidt reden, der den Klub von der Ostalb seit 16 Jahren trainiert und nun erstmals in die erste Liga führte – eine großartige Geschichte, nur dass sie in einer anderen Lebens- und Wettbewerbswelt spielt.

Was die Bundesliga genauso dringend braucht wie einen neuen Superstar, wäre eine Superidee, wie sie sich als Ganzes positionieren und entwickeln will. Auch wenn am Markenkern der 50+1-Regelung zur Beschränkung des Investoreneinflusses nicht gerüttelt wird: Mehr Mut zu Innovation und Veränderung wird es schon sein müssen, wenn sie sich nicht selbst genug sein will. Um es auf englische Art zu sagen: Allzu splendid wäre diese Isolation auf Sicht nicht.

Bis auf Weiteres ist der Transfer aus dem Fußballland der schier unbegrenzten Möglichkeiten und das begleitende Getöse vor allem eines: ein Ausdruck der bestehenden Verhältnisse: der solitären Rolle der Bayern in der Bundesliga wie deren Position auf einem entfesselten Markt. Mit Blick auf das, was den Fußball aus- und zu einer guten Ware macht, kann man es das Kane-Paradox nennen: Auf der einen Seite muss die Liga hoffen, dass er so trifft, wie die Bayern sich das vorstellen, auf der anderen auch wieder nicht. Weil sie fürchten muss, dass sie mit einem großartigen Kane womöglich bald wieder das große Gähnen kriegt.