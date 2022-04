Der zwölfte Mann : Wie es nach Bayerns Wechselfehler weitergeht

Über so wenige Sekunden dürfte schon lange nicht mehr so viel gesprochen worden sein im deutschen Fußball. Das fing schon damit an, dass nicht einmal klar war, über wie viele genau da eigentlich geredet wurde. Rund 20 (hieß es zuerst)? Acht oder neun (Bayern-Trainer Nagelsmann in der Pressekonferenz)? 16 (Schiedsrichter Dingert)? Zehn bis 16 (Schiedsrichter-Chef Fröhlich am Sonntag)? So ganz präzise hatte offenbar niemand den Überblick über das, was am Samstagnachmittag im Freiburger Stadion passiert war.

Christian Kamp Sportredakteur.

Und auch im inhaltlichen Detail war das nicht leicht nachzuvollziehen. Das wusste man spätestens, als Lutz Michael Fröhlich, der Schiedsrichter-Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), am Sonntagmorgen bei „Bild-TV“ bei seiner Rekonstruktion der Ereignisse und der Suche nach Verantwortlichen sogar bei der Pandemie gelandet war. Ernsthaft? Ernsthaft.