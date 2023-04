Die Fußballwelt hat schon viele schlechte Verlierer gesehen. Schuld an einer Niederlage haben für sie vor allem andere: oft der schwache Schiedsrichter, manchmal der ach so unfaire Gegner, mal liegt es am holprigen Rasen, dem fiesen Wetter, dem vielen Geld der anderen, dem dichten Spielplan, der Verletzungsmisere, dem Pech … und ja, bisweilen kommt gar alles zusammen. Wer wird da keinen Grund finden?

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Der FC Bayern ist selten ein schlechter Verlierer. Der Grund ist ganz einfach: weil er so selten verliert. Da bleibt die Suche nach Gründen für eine Niederlage oft am Gegner hängen. Der Einfachheit halber hat sich in Fußball-Deutschland ein Sammelbegriff etabliert, mit dem sich Gründe für dieses vermeintlich unverdiente Glück des erfolgreichsten deutschen Vereins zusammenfassen lassen: der Bayern-Dusel.

Derzeit ist aber auch der FC Bayern ein schlechter Verlierer. Gibt es etwa ebenfalls einen Mönchengladbach-Dusel? Einen Leverkusen-Dusel? Einen Freiburg-Dusel? Einen Manchester-Dusel? Oder einen Mainz-Dusel? Diese fünf Mannschaften haben es im Jahr 2023 schon geschafft, gegen die Münchner zu gewinnen. Mit Dusel? Eher nicht, auch wenn Thomas Tuchel nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City „Rasen und Schiedsrichter“ das Niveau absprach und damit kurz nach Gründen im Abseits suchte.

Bundesliga vergibt „ehrlichsten Titel“

Der FC Bayern ist derzeit tatsächlich ein schlechter Verlierer – ein Verlierer, weil er am Samstag mit 1:3 Toren in Mainz unterlag, und schlecht, weil sein sportliches Niveau seit Langem nicht so niedrig war. Das lässt sich an den Bilanzen in der Champions League und im DFB-Pokal ablesen.

Saison 2020/2021: Aus in der Champions League im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain und Aus im DFB-Pokal in der zweiten Runde bei Holstein Kiel.

Saison 2021/2022: Aus in der Champions League im Viertelfinale gegen den FC Villarreal und Aus im DFB-Pokal in der zweiten Runde bei Borussia Mönchengladbach.

Saison 2022/2023: Aus in der Champions League im Viertelfinale gegen Manchester City und Aus im DFB-Pokal im Viertelfinale gegen den SC Freiburg.

Mehr zum Thema 1/

Noch viel besser aber lässt sich das gesunkene Niveau des FC Bayern in der Bundesliga ablesen. Es ist der Wettbewerb, in dem es nach Ansicht des früheren Münchner Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge den „ehrlichsten Titel“ zu gewinnen gibt, weil eben dort nach 34 Spieltagen eher nicht allein der Schiedsrichter, der Rasen, das Wetter oder der Bayern-Dusel entscheidend ist.

Jetzt, da zwar erst 29 Spieltage dieser Saison vorbei sind und noch unklar ist, ob die Münchner vielleicht doch noch zum elften Mal in Serie diesen „ehrlichsten Titel“ gewinnen, lässt sich dennoch schon bilanzieren, dass der Dauermeister schlecht wie nie dasteht. Und dabei geht es gar nicht um die Führungsschwäche der Münchner um Herbert Hainer, Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić. In Zahlen lässt sich das ganz einfach ablesen an den Punkten, die die Münchner jeweils bis fünf Ligaspiele vor Saisonende gewannen.

Mit nun 60 Punkten liegt Borussia Dortmund nach dem 4:0-Sieg über Eintracht Frankfurt am Samstag gar einen Punkt vor den Bayern. Vor einem Jahr hatte der BVB exakt die gleiche Zahl, war damit aber weit hinter den Münchnern. Seinerzeit hatten diese sieben von 29 Spielen nicht gewonnen, in dieser Saison sind es schon zwölf. Die neue Spannung in der Bundesliga im Kampf um den Titel liegt also weniger an einer neuen Stärke der Borussen als an der neuen Schwäche der Bayern.

Ein Blick auf die anderen großen Fußballligen Europas bestätigt das geringe Niveau. In Italien hatte die SSC Neapel nach 29 Spieltagen bereits 74 Punkte gesammelt. Auch in Spanien mit dem FC Barcelona (73), in England mit dem FC Arsenal (72) und in Frankreich mit Paris Saint-Germain (66) gibt es Klubs, die die Tabelle mit einer Ausbeute anführten, mit der die Bayern, hätten auch sie jetzt diese Punktzahl, sich kaum Sorgen machen müssten, die deutsche Meisterschaft diesmal nicht zu gewinnen.

Schon jetzt ist klar, dass die Bayern, sollten sie sich den Titel 2023 noch sichern, die schwächste Bilanz aufweisen werden, seit sie ihre einmalige Meisterserie 2013 starteten. Und dass sie am Ende auf den nun nur noch möglichen minimalen Maximalwert von 74 Punkten kommen, ist nicht ausgemacht. Dazu braucht es fünf Siege in fünf Spielen gegen Hertha BSC, bei Werder Bremen, gegen Schalke 04, gegen RB Leipzig und beim 1. FC Köln. Dortmund spielt beim VfL Bochum, gegen den VfL Wolfsburg, gegen Borussia Mönchengladbach, beim FC Augsburg und gegen Mainz 05.

Der damalige Bayern-Manager Uli Hoeneß wollte der Konkurrenz vor Jahren ein Fernglas in die Hand drücken, damit sie die enteilten Münchner an der Tabellenspitze sehen kann. Nun braucht es nicht einmal eine Brille. Stattdessen reicht ein Schulterblick. Schuld daran sind allein die Bayern.