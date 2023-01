Startprobleme in München : Die Baustellen des FC Bayern

Am späten Dienstagabend stand Hasan Salihamidžić, der Sportvorstand des FC Bayern München, in der Interviewzone des Stadions – und man merkte wirklich schnell, dass er dort einen schärferen Ton als sonst setzen wollte. Schon in seiner vierten Antwort maßregelte er den Stürmer Serge Gnabry so streng, wie man das in München sehr selten vernimmt, später mehr dazu.

Und als fast fünf Minuten seiner kleinen Fragerunde mit den Reporterinnen und Reportern abgelaufen waren, fiel dann auch der Name des Klubs, den man in diesen Wochen in München stets mitdenken sollte: Paris Saint-Germain. Am 14. Februar muss München im Achtelfinale der Champions League das erste Mal gegen den französischen Meister antreten. „Es ist genug Zeit“, antwortete Salihamidžić auf die Frage, ob er sich schon Sorgen mache. „Es ist aber wichtig, dass wir wach werden.“

Und so konnte man an diesem Abend, an dem seine Mannschaft wegen eines Tores von Joshua Kimmich in der 90. Minute wenigstens 1:1 gegen Köln gespielt hatte, dann doch einen Sportvorstand erleben, der in seiner scharfen Ansprache auch davon angetrieben schien, dass es spätestens in Paris ein böses Erwachen geben könnte.

Wenn der FC Bayern München sich in diesen ersten Wochen seit der WM-Pause in der Fußball-Bundesliga misst, spielt er nämlich nicht nur gegen Leipzig (1:1) oder Köln (1:1), sondern auch schon für Paris. So sagte das neulich jedenfalls Julian Nagelsmann. Als Trainer habe er thematisiert, dass „der Weg dahin auch ein Stück weit das Auftreten gegen Paris bedingen“ könne, dass auch die aktuelle Form „ein bisschen entscheidend “ sei und man sich diese „in der Bundesliga erarbeiten“ könne. Jetzt, da Julian Nagelsmann mit seiner Mannschaft dort in zwei Spielen zwei Tore und zwei Punkte sammelte, darf man jedoch festhalten: Auf dem Weg nach Paris befinden sich momentan mehrere Baustellen. Ein Überblick.

Die Strafraum-Baustelle

Es ist symptomatisch, dass Joshua Kimmich den Ball am Dienstag aus 25 Metern ins Tor schießen musste. Den Spielern des FC Bayern fällt es gerade schwer, in den Strafraum des Gegners einzudringen. In der Pressekonferenz sagte Julian Nagelsmann, dass das Positionsspiel wie schon gegen Leipzig nicht wirklich passte – und dass er das nun das „Bewusstsein für einzelne Aktionen schärfen“ wolle.

Am Beispiel eines Spielers kann man die Strafraumschwäche besonders beobachten: Der 19 Jahre alte Jamal Musiala, der sich in dieser Saison so sensationell durch den Strafraum schlängelte, schafft das momentan nicht. Er wurde sowohl gegen Leipzig als auch gegen Köln vorzeitig ausgewechselt. So ein Durchhänger ist in seinem Alter sehr verständlich. Und doch schadet das seiner Mannschaft mehr als es wohl sollte. Er war der Spieler in München, der in dieser Saison immer wieder den Unterschied machte.

Die Nationalspieler-Baustelle

Es ist nicht nur Jamal Musiala, der momentan schwächer spielt als in den Wochen vor der Weltmeisterschaft. Man kann das auch über Leroy Sané und Serge Gnabry, später mehr dazu, sagen. Und über Joshua Kimmich und Leon Goretzka, der gegen Köln wegen Schwindels schon nach 45 Minuten ausgewechselt werden musste. Es passt aber ins Bild, dass sich Ryan Gravenberch auf seiner Position besser anstellte. Und Thomas Müller ist momentan ein Einwechselspieler.

Es sind aber nicht nur die deutschen Nationalspieler, die noch nicht auf dem höchsten Niveau sind, sondern auch die, die in Qatar mehr Erfolg hatten. Dafür, dass man den Franzosen Dayot Upamecano in München seit der Weltmeisterschaft lobt und lobt, trifft er dort auf dem Spielfeld fast im Minutentakt Entscheidungen, die man nicht nur loben kann.

Die Torwarttrainer-Baustelle

„Darüber haben wir gestern genug gesprochen“, sagte Hasan Salihamidžić am Dienstagabend, als es in der Interviewzone um die Entlassung des Torwarttrainers Toni Tapalović ging. Man fragte sich: Mit wem? Mit der Öffentlichkeit nämlich nicht. In der Mitteilung, die der Verein veröffentlichte, wurde Salihamidžić in dieser Hinsicht lediglich mit dem Hinweis zitiert, dass „insbesondere Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit“ gegeben habe. Am Dienstag wollte er nicht ins Detail gehen.

Im „Sky“-Interview sagte Julian Nagelsmann, dass das „Miteinander“ mit Tapalović „nie so entstanden“ sei, wie man sich das vorstelle, weswegen „wir das Gefühl hatten, dass es notwendig“ sei. Und wer wird der neue Torwarttrainer? Tom Starke, der momentan das Training macht? „Wir werden uns darum in den nächsten Tagen kümmern“, sagte Salihamidžić, der damit rechnen muss, dass die Torwarttrainer-Baustelle in diesem Sommer eine Torwart-Baustelle werden könnte.

Die Boulevard-Baustelle

„Ich bin keiner, der sehr viel diese Boulevard-Themen bewertet“, sagte Julian Nagelsmann in der Pressekonferenz am Dienstagabend, nachdem ein „Bild“-Reporter ihn auf Serge Gnabry angesprochen hatte. Der Stürmer war am vergangenen Sonntag – er hatte wie der Rest der Mannschaft frei – wegen einer Fashion-Show nach Paris gereist. Das Problem an der Sache ist: Es war Nagelsmann selbst gewesen, der dieses Boulevard-Thema mitangeschoben hatte, als er in der Pressekonferenz vor dem Spiel am Montag sagte: „Wichtig ist, dass die richtige Antwort auf dem Platz kommt. Wenn die am Dienstag passt, ist es okay für mich. Wenn sie nicht passt, ist es nicht okay für mich.“

Am Dienstag wechselte er Gnabry nach 45 Minuten aus. Er konnte das gut begründen – und das Thema damit trotzdem nicht einfangen, weil Hasan Salihamidžić fast zeitgleich in der Interviewzone sagte: „Das ist amateurhaft. Das ist genau das, was ich nicht mag, genau das, was nicht Bayern München ist: Irgendwo 'rumzuturnen, wenn man einen freien Tag hat. Ein freier Tag gehört dazu, sich auszuruhen. Darüber werden wir reden.“ Und darüber wird auch geredet werden. Boulevard-Baustelle ist beim FC Bayern eigentlich immer.