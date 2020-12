Fußball-Bundesliga : Der FC Bayern hat ein neues Problem

Nimm du ihn! Die ausgelaugten Bayern schieben in Berlin die Verantwortung weiter. Das 1:1 bei Union ist für den Rekordmeister sogar noch ein Erfolg. Was ist los?

Um den hohen Besuch aus dem Süden gebührend zu empfangen, hatten sich die Fans des 1. FC Union Berlin besonders ausgerüstet. Leitern, Megafone und Feuerwerk schleppten sie zur Alten Försterei. Dort waren am Samstag Zuschauer zwar wie in jeder anderen deutschen Arena verboten, aber das hielt ein paar Unentwegte nicht davon ab, vor dem Stadion lautstark ihre Mannschaft zu unterstützen. Einige kletterten sogar auf Bäume, um einen Blick auf das Geschehen zu bekommen. Schon beim ersten Besuch der Bayern im Mai waren Zuschauer nicht zugelassen. Was sich im Stadioninneren zutrug, gehört zweifellos zu den erfreulicheren Ereignissen der Berliner Vereinsgeschichte. Im dritten Bundesligaspiel gegen den FC Bayern drängte Union den deutschen Rekordmeister an den Rand einer Niederlage, das 1:1 war Ausdruck der neuen Berliner Stärke in dieser Saison.

In der Chronik des FC Bayern wird der Ausflug in den Südosten der Hauptstadt dagegen wohl auf ewig eine Randnotiz bleiben. Mit dem Ergebnis müsse man leben, sagte Trainer Hansi Flick nach dem dritten Unentschieden nacheinander. Dabei klang er nicht, als würde er zwei vergebenen Punkten innig hinterhertrauern.