FC Bayern verlängert Vertrag : Salihamidžićs Ansehen und Aufgabe

Das Video, das Ansehen und Autorität von Hasan Salihamidžić sehr schadete, haben mittlerweile mehr als 800.000 Menschen angeklickt. Auf dem Youtube-Kanal des FC Bayern München kann man es anschauen. Man sieht, wie der damalige Sportdirektor Salihamidžić mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und dem damaligen Präsidenten Uli Hoeneß im Pressestüberl in der Säbener Straße sitzt, wo sie nun auf peinliche Art und Weise über die Presse schimpfen werden.

Man sieht und hört, wie Rummenigge spricht („Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes“). Man sieht und hört, wie Hoeneß spricht („einen Scheißdreck“ habe Juan Bernat gespielt). Und man sieht und hört, wie Salihamidžić auf eine „Frage an Hasan“ antworten soll, aber nicht antworten darf, weil Rummenigge sagt: „Ich beantworte die Frage mal.“ Was alle Fragen über Ansehen und Autorität überflüssig machte.