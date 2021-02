Vom FC Bayern zum DFB? : Hansi Flick äußert sich zur Bundestrainer-Frage

Für Bayern-Trainer Hansi Flick steht ein möglicher Wechsel auf den Posten des Bundestrainers im kommenden Sommer nicht zur Debatte. „Ich habe einen Vertrag bis 2023 bei Bayern München. Ich fühle mich in München wohl, ich fühle mich im Verein wohl“, sagte der 55-Jährige der „Bild am Sonntag“. Die Arbeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister mache ihm viel Spaß. „Ich habe im Moment überhaupt keine Veranlassung, daran irgendetwas zu verändern.“

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte zuvor in einem Interview der „Sport Bild“ auf die Frage, ob ein Bundestrainer Flick vorstellbar wäre, erklärt: „Ich wäre verrückt, wenn ich das ausschließen würde.“ Dies hatte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge kritisiert. Er finde „es dem jetzigen Bundestrainer Joachim Löw gegenüber illoyal, auf dem Trainerposten Planungsspiele öffentlich für die Zukunft aufzustellen“, hatte Rummenigge dazu bei Sport1 gesagt.

Flick lobt Löw

Flick selbst, der acht Jahre lang von 2006 bis 2014 Assistent von Löw bei der Nationalmannschaft war, lobte den Bundestrainer explizit. „Ich finde, er hat einen tollen Job gemacht, er macht immer noch einen tollen Job“, sagte Flick. „Er kriegt für die EM eine gute Mannschaft hin. Und ich bin sicher, dass wir in Deutschland genügend sehr gute Spieler haben, um auch 2022 Erfolg zu haben.“ Bis einschließlich der WM im Wüstenstaat ist das Arbeitspapier von Löw beim DFB aktuell noch gültig.

Mögliche Spannungen mit Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic, über die zuletzt spekuliert worden war, wies Flick abermals zurück. „Da wird zu viel hineininterpretiert. Es ist doch eine ganz normale Sache, dass der Sportvorstand und der Trainer mal ihre Meinungen über Spieler austauschen – immer zum Wohle des Vereins“, sagte der Coach. Er sei „überhaupt nicht“ unzufrieden mit dem aktuellen Kader. „Er ist auch einer der Architekten für die Zukunft des FC Bayern, und dafür arbeiten wir gut zusammen“, sagte Flick über Salihamidzic. Flick hatte zuletzt bei der Klub-WM mit dem FC Bayern den sechsten von sechs möglichen Titeln geholt.

Transfer jetzt auch von Leipzig bestätigt

Der FC Bayern sieht derweil in Neuzugang Dayot Upamecano von RB Leipzig einen Schlüsselspieler für die Zukunft. „Wir sind glücklich, dass wir Dayot Upamecano für den FC Bayern München gewinnen konnten. Dayot wird ein sehr wichtiger Baustein für unsere Mannschaft in den kommenden Jahren sein, davon sind wir überzeugt“, sagte Sportvorstand Salihamidzic laut einer Mitteilung von diesem Sonntag. Auch die Leipziger bestätigten mittlerweile den Transfer, nachdem sie sich am Freitag zunächst noch zurückhaltend geäußert hatten.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger wird vom 1. Juli an für die Bayern aktiv sein. Sein Vertrag ist bis einschließlich 30. Juni 2026 datiert. Auch englischen Spitzenklubs wie dem FC Liverpool und dem FC Chelsea wurde Interesse an dem Franzosen nachgesagt. Upamecano kann Leipzig für eine Ausstiegsklausel in Höhe von 42,5 Millionen Euro verlassen.

„Ich bin wie der ganze Verein sehr froh, dass es uns gelungen ist, Dayot zu uns zu bekommen“, sagte Flick am Sonntag. Doch erst einmal müssten sowohl der FC Bayern als auch Upamecano mit Leipzig auf ihre Aufgaben in der laufenden Saison fokussiert sein. „Wir müssen schauen, dass wir im nächsten knapp halben Jahr noch unsere Pflicht erfüllen“, sagte Flick am Tag vor dem Liga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld.

Gerade in Corona-Zeiten ist das Transfervolumen beachtlich. Teurer waren für die Bayern nur der für 80 Millionen Euro verpflichtete Rekordeinkauf Weltmeister Lucas Hernández und der für rund 50 Millionen Euro nach München gewechselte Nationalspieler Leroy Sané. Frankreichs Weltmeister Corentin Tolisso hatte bei seinem Wechsel 41,5 Millionen gekostet.

Appell an Politik

Flick appellierte in seiner Pressekonferenz an diesem Sonntag nach der Kritik am FC Bayern und einer Sonderrolle des Fußballs auch an die Politik, neue Perspektiven für die Bevölkerung in Corona-Zeiten zu schaffen. „Ich finde, die sogenannten Experten, die Politik sollen sich zusammensetzen und wirklich mal eine Strategie entwickeln, dass man irgendwann mal wieder Licht im Tunnel sieht. Das ist aktuell zu wenig, gerade für die Bevölkerung, für die Bürger, die nicht in der Situation sind wie wir Fußballer.“ Es müsse mal „was Positives“ verkündet werden.

Er habe oft das Gefühl, dass viele versuchten, aus der Situation Profit zu schlagen, um bei der nächsten Wahl mehr Prozente zu bekommen, sagte Flick. „Das ist weit an dem Thema vorbei, welche Aufgabe sie aktuell haben in der Politik: Wirklich gemeinsam daran zu arbeiten, dass es irgendwann mal wieder zur Normalität kommt.“ Auch die Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel von Politikerkollegen sei „schon ganz krass“.