Flick spricht über Kimmich : Beim FC Bayern steht wohl große Überraschung bevor

Mit einer allerletzten Kraftanstrengung will Bayern München nach einem überragenden Jahr eine Weihnachtsdepression unbedingt vermeiden. „Wir werden alles reinhauen, was wir haben. Das sind wichtige Spiele, große Hindernisse, die wir überspringen müssen. Man kann schon sagen, dass es Big Points wären“, betonte Trainer Hansi Flick vor den Spitzenspielen des seit zwei Spielen sieglosen Triple-Siegers gegen den VfL Wolfsburg am Mittwoch (20.30 Uhr) und dann drei Tage später bei Bayer Leverkusen (jeweils im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga sowie bei Sky).

Umso wichtiger wäre die schnelle Rückkehr von „Mentalitätsmonster“ Joshua Kimmich. Flick deutete an, dass der 25-Jährige, der beim Rekordmeister so schmerzlich vermisst wird, bereits am Samstag gegen die Werkself schon wieder zum Einsatz kommen könnte.

„Wir müssen sehen, wie er in den kommenden Tagen das Training verkraftet. Er muss in sich reinhören und abwägen. Und dann werden wir gemeinsam entscheiden, ob er am Wochenende dabei ist“, sagte Flick an diesem Dienstag. Kimmich sehe das „alles sehr sachlich. Emotionen sind in dieser Sache kein guter Ratgeber“.

Verletzung am Außenmeniskus

Kimmich, der sich am 7. November im Spiel bei Borussia Dortmund (3:2) eine Verletzung am Außenmeniskus des rechten Knies zugezogen hatte, war am Montag ins Mannschaftstraining eingestiegen. Bisher waren die Bayern von einem Comeback des Mittelfeldspielers im Januar ausgegangen. Nun aber geht alles schneller. Es sehe, so Flick „sehr gut aus“. Gegen Wolfsburg sei Kimmich aber „kein Thema, denke ich“.

Ausfallen wird gegen die Wölfe auch Nationalspieler Leon Goretzka, der seit dem 1:1 bei Union Berlin über muskuläre Probleme klagt. „Wir hoffen, dass er gegen Leverkusen wieder dabei ist“, sagte Flick. Immerhin kehrt Niklas Süle (Oberschenkelprellung) zurück.

Besonderes Augenmerk richtet sich auch gegen Wolfsburg auf Torjäger Robert Lewandowski. Der Pole hat gegen den VfL so häufig getroffen wie gegen keinen anderen Klub: 21 Tore in 19 Spielen, darunter jener besondere Moment mit fünf Treffern in knapp neun Minuten am 22. September 2015. „Es wäre schön“, sagte Flick, „wenn er daran anknüpfen kann.“

Das Spiel hat Priorität, ehe die Fifa am Donnerstag den Weltfußballer, den Welttrainer und den Welttorhüter kürt. Als Favoriten gelten die Münchner Lewandowski, Flick und Manuel Neuer. Auch wenn dieser Titel gerade bei Lewandowski der „große Traum ist“, so Flick: „Das ist erst einmal zweitrangig. Der Fokus liegt auf Wolfsburg.“

Der VfL ist neben Leverkusen der einzige noch ungeschlagene Bundesligaklub der Saison und entsprechend selbstbewusst – auch wenn der positiv auf Corona getestete Rechtsverteidiger William fehlt und hinter Innenverteidiger John Anthony Brooks ein Fragezeichen steht. „Wir wollen mal sehen, was da geht“, sagte Torjäger Wout Weghorst keck.

Bisher ging gegen die Bayern reichlich wenig. In 23 Spielen in München holten die Norddeutschen gerade einmal zwei Pünktchen. Dazu kommt Bayerns aktuelle Heimstärke: Wettbewerbsübergreifend blieb der Rekordmeister in allen 21 Pflichtspielen des Jahres 2020 in der Allianz Arena unbesiegt (18 Siege, drei Remis).