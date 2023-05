In der 69. und 79. Minute schnippelte Joshua Kimmich den Ball in den Strafraum – und für alle, die die Fußballmannschaft des FC Bayern München dieses Jahrhundert regelmäßig spielen sehen, wäre es an diesem Sonntag wahrscheinlich sehr glaubhaft gewesen, wenn in demselben Strafraum, in den Kimmich die Bälle schnippelte, die Stürmer Roy Makaay und Roque Santa Cruz gelauert hätten.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

Für alle anderen: Makaay und Santa Cruz, das sind die Stürmer, die Mitte der 2000er in München spielten – mit Mannschaften, die noch nicht Saison für Saison die Meisterschaft gewannen, weil diese noch nicht so genau wussten, was sie mit dem Ball machen sollen.