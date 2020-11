Früherer Bayern-Star Elber : „Er ist der beste Spieler der Welt“

Für Giovane Elber ist Bayern-Torjäger Robert Lewandowski im Weltfußball das Maß aller Dinge. „In der vergangenen Saison war er der weltweit beste Spieler. Da konnte kein Messi, kein Ronaldo, kein Neymar und kein Mbappé mithalten“, sagte der ehemalige Münchner Angreifer der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“.

„Das lernt man beim FC Bayern“

Auch in dieser Saison habe sich daran nichts geändert, so der Brasilianer: Der 32 Jahre alte Pole sei „nicht zufrieden mit dem, was er bereits gewonnen hat. Genau das lernt man beim FC Bayern: dass man sich nicht zurücklehnen darf, wenn man ein Ziel erreicht hat; dass es in der nächsten Saison wieder bei null losgeht und die alten Verdienste nichts mehr zählen.“

Lewandowski gewann in der vergangenen Saison fünf Titel mit den Bayern, wurde Torschützenkönig und zudem zu Deutschlands und Europas Fußballer des Jahres gekürt. Der Pole steht auch unter den elf Kandidaten bei der Wahl zum Weltfußballer.

Mehr zum Thema 1/

Elber hatte von 1997 bis 2003 höchst erfolgreich für die Bayern gespielt und holte in seiner letzten Saison auch die Torjägerkanone. Zuvor stand er unter anderem beim VfB Stuttgart unter Vertrag. An diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga sowie bei Sky) treffen die beiden Mannschaften in der Bundesliga aufeinander.