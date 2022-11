„Wilde acht Minuten“ : Hertha BSC macht den Bayern das Leben schwer

Der FC Bayern steht für gewöhnlich nicht in dem Verdacht, ein gewinnbringender Zuträger für anarchische Fußballspiele zu sein. Das unkontrollierte Auf und Ab, Charakteristikum solcher Begegnungen, ist den Kontrolle liebenden Münchnern ein Graus. Gegen Hertha BSC begab sich der Rekordmeister daher in ungewohntes Terrain, zumindest für kurze Zeit. Was in den Endzügen der ersten Halbzeit passierte, nannte Herthas Kapitän Marvin Plattenhardt „wilde acht Minuten“. Julian Nagelsmann wählte die gleiche Bezeichnung: „Es war kein leichtes Spiel“, sagte Bayern Trainer. Kurze Pause. „Insgesamt war es schon ein wildes Spiel“, so Nagelsmann.

Was war passiert? Zuerst nichts ungewöhnliches, Bayern führte bis zur 38. Minute souverän 3:0, die Ballbesitzquote bewegte sich bei stabilen 70 Prozent. Dann aber kam Hertha zu zwei raschen Toren, die bei all jenen eine lustvolle Hoffnung aufkommen ließ, die es mit Hertha hielten.

Diese Hoffnung verzog sich im Laufe des Spiels so schleichend wie der blaue Rauch, den die Berliner Fans zu Beginn der zweiten Halbzeit mit ihren Zündeleien heraufbeschworen. Bayern traf zwar nicht mehr, die Hertha aber auch nicht, es blieb beim 2:3. Damit übernahm der Titelverteidiger zumindest für eine Nacht die Tabellenführung vom 1. FC Union. Die Berliner können aber am Sonntag mit einem Sieg bei Bayer Leverkusen wieder vorbeiziehen.

Manuel Neuer direkt gefordert

Dass der vierte nationale Sieg in Serie zwischenzeitlich ins Wanken geriet, war einigen Nachlässigkeiten auf Münchner Seite geschuldet. „Wir hatten eine Phase, wo wir nicht mehr ganz so viel reinwerfen“, sagte Nagelsmann. Letztlich bestraft wurde das aber nicht.

Hertha begann zwar engagiert und kam durch Dodi Lukebakio und Davie Selke auch zu Abschlüssen. Für Manuel Neuer, der nach vierwöchiger Verletzungspause sein Comeback im Münchner Tor gab, kamen die frühen Prüfungen gerade recht. „Dadurch war ich sofort im Spiel drin, dass war gut.“ Schmerzen an der zuvor verletzten Schulter verspüre er keine mehr. „Alles ist gut, ich habe keinerlei Probleme mehr“, sagte Neuer, der in den Wochen zuvor durch Sven Ulreich vertreten worden war. Für Bundestrainer Hansi Flick ist Neuers Rückkehr eine gute Nachricht, für die Stürmer von Hertha BSC stellte der Torwart zunächst eine unüberwindbare Hürde dar.

Konsequenter waren ohnehin die Angreifer der Bayern. Jamal Musiala wurde von Sadio Mané freigespielt und traf überlegt zur Führung. Bayern kontrollierte das Geschehen, Hertha kam immer wieder vereinzelt zu gefährlichen Gegenstößen. Vor allem dann, wenn die Münchner zu sorglos den Ball verloren. Meist aber lief der Ball gekonnt und ansehnlich durch die bayerischen Reihen, Mané und Musiala taten sich immer wieder hervor.

Seit die Mannschaft wieder einen echten Zielspieler besitzt verlaufen sich die Zuspiele nur noch selten im Nirgendwo der gegnerischen Strafraumtiefen. Jener Zielspieler, mit Namen Eric Maxim Choupo-Mouting, erhöhte das Ergebnis innerhalb von einer Minute auf 3:0. Beide Male mit Treffern, die dem Urvater aller typischen Mittelstürmertore, Gerd Müller, das Herz hätten hüpfen lassen vor Freude. Zuerst beförderte Choupo-Mouting einen Abpraller ins Netz, dann drückte er den Ball mit dem linken Schienbein über die Linie. „Das war schon skurril, aber egal, ich freue mich“, sagte Nagelsmann, der die Führung zu diesem Zeitpunkt als „generell vielleicht ein bissl zu hoch“, einschätzte.

3:0 nach 38. Minuten, eine klare Sache? Mitnichten!

Lukebakio verkürzte nur wenig später, das sah noch nach Ergebnisverschönerung aus. Dann sank Davie Selke im Strafraum zu Boden, inklusive wirkungsvollem Schrei. Nach Überprüfung durch den Videobeweis gab Schiedsrichter Bastian Dankert Elfmeter. Den verwandelte Selke höchstpersönlich und plötzlich war das Spiel wieder völlig offen.

Am optischen Eindruck änderte der Stand in der zweiten Halbzeit aber nichts, Bayern blieb so dominant wie zuvor, konnte sich aber nicht belohnen. Als Herthas Verteidiger Rogel vor Choupo-Mouting ins eigene Tor abstaubte, entschied der Videoassistent auf Abseits in einer vorangegangenen Aktion. Glück für die Gastgeber, die somit im Spiel blieben.

Im Grunde glich die zweite Halbzeit einem Spiegelbild der ersten, nur ohne Tore. „Fußballerisch haben wir es gut gemacht. Es war nur einen Tick spannender, als es hätte sein müssen“, sagte Nagelsmann.

In den Schlussminuten war sogar noch der Ausgleich für Hertha möglich. Eine scharfe Hereingabe von Jonjoe Kenny rauschte durch den Strafraum, auf der vergeblichen Suche nach einem Abnehmer. „Hintenraus haben wir immer wieder am Ergebnis geschraubt, deshalb war es ärgerlich, dass wir am Ende ohne Punkt dastehen“, sagte Herthas Trainer Sandro Schwarz.