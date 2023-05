Als die Fußballfans des FC Bayern München schon in Massen aus der Arena strömten, machte sich an der Seitenlinie der Spieler bereit, der dort in seinen ersten Wochen und Monaten so angehimmelt worden war. Er straffte seine Sockenstutzen. Er steckte sein Trikot in seine Hose. Er schritt an den Rand des Rasens. Doch als Sadio Mané dort das letzte Mal in dieser Saison auf diesen Rasen rannte, machten die Fans, die noch da waren, dann: nichts.

Es kann gut sein, dass die meisten FC-Bayern-Fans in der Arena am Samstagabend gar nicht mitbekommen haben, dass Mané, der Stürmer aus dem Senegal, welcher die neue Hoffnung ihres Klubs sein sollte, in der 86. Minute eingewechselt worden ist – weil die meisten FC-Bayern-Fans in der Arena zu diesem Zeitpunkt gar keine Hoffnung mehr hatten.