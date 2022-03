Duell mit dem FC Bayern : Warum Hoffenheim auf stabilen Säulen steht

An sein erstes Heimspiel als Cheftrainer der TSG Hoffenheim denkt Sebastian Hoeneß noch immer gern zurück. Über einen Sieg als Einstandspräsent, noch dazu einen deutlichen über den FC Bayern München, konnten sich nur die wenigsten Kollegen freuen, die es auf Anhieb mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister zu tun bekamen.

Bundesliga Liveticker

Hoeneß wurde an jenem 27. September dank eines 4:1-Triumphs seiner neuen Mannschaft überreich beschenkt. Doch die Tabellenführung nach dem zweiten Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/21 war rasch dahin in einer Spielzeit, in der die Hoffenheimer von vielen Corona-Infektionen und Verletzungen geplagt wurden. Am Ende von Hoeneß’ erstem Jahr in der obersten deutschen Spielklasse reichte es nur zum elften Platz, der sich ob der vielen Rückschläge, die die Kraichgauer und ihr neuer Fußballlehrer bewältigen mussten, nicht so schlecht anfühlte, wie das Tabellenbild vermuten ließ.