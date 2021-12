Münchner Dauerdominanz : Frohe Weihnachten in der Bayernliga!

Wenn man die Überlegenheit des FC Bayern in der Bundesliga veranschaulichen will, muss man manchmal nicht die Tabelle heranziehen, sondern die Taktik seiner sogenannten Gegner. Am Freitagabend standen in der Fußballarena in München alle Feldspieler des VfL Wolfsburg – ein Klub, der in der vergangenen Saison das fünftmeiste Geld (123,96 Millionen Euro) für sein Personal ausgegeben hat – so nah am eigenen Strafraum, dass man sich schon fragen musste, ob ihnen pro Minute, die sie hinter der Mittellinie aushielten, eine Sonderprämie versprochen worden war.

Sie sahen so schüchtern aus wie die Amateurkicker des Bremer SV, die in dieser Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 0:12 Toren gegen die Bayern verloren hatten. Anders als diese konnten sie danach aber dummerweise nicht behaupten, dass sie eigentlich nur in der Oberliga spielen.

Am letzten Spieltag der Hinrunde hat der VfL Wolfsburg mit 0:4 in München verloren. Und wenn man erlebt hat, mit welcher Taktik er dort angetreten ist, kann man guten Gewissens sagen, dass er sich diese vier Gegentore auch verdient hat. Was dann doch noch zur Tabelle überleitet. An ihr kann man ablesen, dass sich der Dauermeister mit einem Torrekord und mindestens sechs, vielleicht neun Punkten Vorsprung in die Winterpause verabschieden wird. Dem wichtigsten Wettbewerb des deutschen Fußball kann nicht mal das Christkind Spannung schenken. Frohe Weihnachten in der Bayernliga!

Nagelsmann freut sich über Pause

In seiner ersten Hinrunde als Trainer in München hat Julian Nagelsmann die Spannungskurve flach gehalten. Seine Mannschaft hat in 17 Spielen 56 Tore geschossen – so viele wie keine zuvor in der Geschichte der Bundesliga. Er sei „sehr, sehr glücklich“, sagte Nagelsmann, der mit seiner Spielidee den Standard setzt, den seine Spitzenspieler mit Sonderleistungen schmücken.

In dieser Woche waren es Thomas Müller, der sein 400. Bundesligaspiel machte, und Robert Lewandowski, der dem großen Gerd Müller auch noch den Rekord für die meisten Tore in einem Kalenderjahr (43) abnahm. Sie schossen gegen Wolfsburg das 1:0 (7. Minute) und 4:0 (87.). Dazwischen trafen Dayot Upamecano (57.) und Leroy Sané (59.), der seine spektakuläre Hinrunde mit einem spektakulären Tor – ein Linksschuss von der Strafraumgrenze – vollendete.

Am Freitag konnte man aber auch sehen, warum Nagelsmann die Erholungspause vor dem Rückrundenstart gegen Mönchengladbach (7. Januar) dennoch für nötig hält. Er musste vor allem in der Mittelfeldmitte zuletzt mehrmals umplanen. Auf der Position fehlen die Stammspieler Joshua Kimmich (Lungen-Infiltration nach Covid-19-Infektion) und Leon Goretzka (Patellasehne) sowie der Ersatzspieler Corentin Tolisso (Oberschenkel). Der Trainer stellte in dieser Woche gegen Stuttgart (5:0) und nun auch gegen Wolfsburg das Duo Jamal Musiala und Marc Roca auf. Sie können ohne Spielpraxis ein passives 5-4-1-System knacken und auch sonst in der Bundesliga dominieren. Doch in der K.o.-Runde der Champions League?

Es ist in dieser Saison schon mehr als einmal diskutiert worden, ob der Kader der Bayern genug gute Spieler hat, um den eigenen internationalen Ansprüchen zu genügen. Ja, sagen sie in München. Es sei „gar kein Thema“, so Sportvorstand Hasan Salihamidžić, als er vor dem Spiel gegen Wolfsburg im DAZN-Interview auf einen die Wahrscheinlichkeit eines Wintertransfers angesprochen wurde. „Wir sind wirklich gut besetzt, das ist Fakt. Wir gehen weiter so in die Saison.“

Es wird sich vor allem in der K.o.-Runde der Champions League zeigen, was sein Kader erreichen kann. Eher nicht im Achtelfinale gegen Salzburg, aber spätestens in der nächsten Runde, wenn ein Match gegen die Superteams aus Manchester, London oder Paris wahrscheinlicher wird. Und obwohl man die Bundesliga in diesem Kontext nicht als Maßstab nehmen sollte, kann man nach 17 Spielen sagen: Die Ideen des neuen Trainers Julian Nagelsmann sind bisher so effektiv, dass sie so manches Loch im Kader gestopft haben.