Es sind meistens die Bilder, die bleiben. Und wenn man wissen will, wie bleibend dieses Wochenende für den FC Bayern München, für den wichtigsten deutschen Fußballverein sein wird, sollte man sich auch die Bilder anschauen.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Es ist schon Sonntagabend, als mitten in München, auf dem Balkon des Rathauses, die finalen Bilder entstehen. Man sieht Herbert Hainer, den Präsidenten des Vereins. Man sieht Jan-Christian Dreesen, den neuen Vorstandsvorsitzenden der AG. Man sieht Hasan Salihamidžić, der seinen Posten als Sportvorstand der AG verloren hat.

Man sieht die silbernen Meisterschalen der Frauen und Männer. Man sieht die Spielerinnen und Spieler, die diese Schalen erst an diesem Wochenende erobert haben. Und wenn man die finalen Bilder sieht, ahnt man, wie der FC Bayern wahrscheinlich gerne gesehen werden würde: Als Fußballverein, in dem alle Seite an Seite feiern, Frauen und Männer, Mitarbeiter, die bleiben sollen und Mitarbeiter, die gehen müssen. Als moderner Verein. Als vereinter Verein.

Es sind aber sicher nicht diese Bilder, die bleiben werden. Und wenn man sich der unverzerrten Version des Bildes, das der FC Bayern an diesem Wochenende abgegeben hat, annähern will, dann muss man die Bilder der Hauptdarsteller Stück für Stück selbst zusammensetzen.

Der Hauptdarsteller des ersten entscheidenden Bildes: Jamal Musiala. Er rennt am Samstag durch das Stadion in Köln – und in seinem Gesicht erkennt man, das ihm Großes gelungen ist: das Tor, das die Meisterschaft entscheidet. Es ist die 89. Minute, als er, der Mittelfeldspieler, den Ball mit seinem rechten Fuß auf die Reise in Richtung Tor schickt, als der Ball seinen Weg ins Glück sucht – und das Glück dann seinen Weg in Musialas Gesicht findet.

Auf Twitter veröffentlicht das Social-Media-Team des Vereins das Video des Tores – und schreibt, was man in diesem Fall schreiben darf: „Ein Moment für die Ewigkeit.“ Doch die Ewigkeit dauert an diesem Abend nur 69 Minuten.

Die Hauptdarsteller des nächsten Bildes: Herbert Hainer und Hasan Salihamidžić. Sie stehen am Samstag mitten im Stadion und diskutieren – und es sieht so aus, als würde Salihamidžić die Welt nicht mehr verstehen. Weil der Präsident ihm sagt, dass er seinen Posten als Sportvorstand verlieren wird? Nein, das hat Hainer schon am Donnerstag getan.

Doch an diesem Samstag, nur 69 Minuten nach Musialas Tor, macht der Klub das mit einer Pressemitteilung öffentlich. „Ich finde, da hätte man auch noch zwei, drei Tage warten können“ , wird Musialas Mitspieler Joshua Kimmich später sagen. Es ist ein Vorwurf an den Verein, der seinen Spielern an dem Samstag den einen Moment raubt, der nur den Spielern gehören sollte.

Der Hauptdarsteller des nächsten Bildes: Oliver Kahn. Er sitzt in der Arena in München. Moment, in München? Es ist das Bild seines Twitteraccounts – das Medium, mit dem Kahn am Samstag kommuniziert. Er, der Vorstandsvorsitzende, ist nicht in Köln. Warum? Weil er krank sei, sagt der Klub. „[W]eil es mir vom Club untersagt wurde“, twittert Kahn. Es ist seine schnelle Reaktion auf die Pressemitteilung des Klubs, in der steht, dass Salihamidžić und er abberufen werden. Doch warum ist Salihamidžić in Köln und er nicht?

Die Hauptdarsteller des nächsten Bildes: Herbert Hainer und Jan-Christian Dreesen. Sie sitzen am Sonntagmittag in der Arena in München, wo sie die Veränderung des Vorstands erklären wollen. „Wir haben Warnsignale gesehen – auf und außerhalb des Platzes“, sagt Hainer, der als Präsident des e.V. auch Aufsichtsratsvorsitzender der AG ist. Er wird aber nicht konkret.

Doch warum war Kahn nicht in Köln? Am Donnerstag hat Hainer – mit Uli Hoeneß an seiner Seite – sowohl Salihamidžić als auch Kahn über die anstehende Entscheidung informiert. Das Gespräch mit Kahn aber „ist leider nicht so gut gelaufen“, sagt Hainer. „Es war sehr emotional. Wir konnten uns am Ende des Tages mit Oliver nicht einigen, dass wir die Beendigung einvernehmlich hinkriegen.“ Und sei klar gewesen, dass er am Samstag nicht mit nach Köln kommen dürfe.

Also war Kahn nicht krank? War das gelogen? Nein, sagt Hainer, Kahn selbst habe am Samstag mitgeteilt, dass er eine Sommergrippe habe. Und was sagt Jan-Christian Dreesen, der Finanzvorstand des FC Bayern, der den Vorstandsvorsitz übernommen hat? „Mir ist Kommunikation wichtig und ich möchte wieder mehr zu einem Füreinander kommen. Das ist mir wirklich wichtig: Füreinander und miteinander.“ Man kann das auch als Kritik an Kahn verstehen.

Wenn man diese Bilder und diese Sätze kennt, weiß man, warum die Version des Bildes auf dem Rathausbalkon verzerrt ist. Und selbst wenn man diese Bilder und diese Sätze nicht kennen würde, müsste man das wissen. Weil auf den finalen FC-Bayern-Bildern dieses Wochenendes ein Mann fehlt: Uli Hoeneß.

Mehr zum Thema 1/

Am Sonntag ist Hoeneß auf dem Balkon nicht zu sehen. Am Montag ist er dafür im „Kicker“ zu lesen – und auch wenn man das schon lange nicht mehr beweisen muss, macht er dort mit seinen Aussagen deutlich, dass er, der eigentlich nur ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats ist, in München das Sagen hat.

Er erklärt anders als Hainer konkret, warum er Kahn als Vorstandsvorsitzender nicht mehr wollte: „Oliver ist ein hochintelligenter Mann, der Austausch mit ihm macht Spaß. Die große Enttäuschung liegt darin, dass ich gedacht habe, er könnte das Amt qua seiner Persönlichkeit allein ausfüllen, doch er hat sich stattdessen mit seinen Beratern umgeben.“

Er meint die Unternehmensberater, die Kahn für sein Strategieprojekt „FC Bayern AHEAD“ angestellt hat. Aus seiner Sicht seien sie mitverantwortlich für die „katastrophal schlechte Stimmung“ im Klub. „Wir brauchen Ruhe, nicht die zuletzt herrschende totale Hektik.“ Basta!

Es ist unklar, ob und wie schnell in München Ruhe einkehren wird. Eines aber ist klar: Der FC Bayern ist im Mai 2023 immer noch ein Verein, der macht, was Uli Hoeneß will. Das ist das Bild, das bleibt.