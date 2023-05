Der FC Bayern München ist doch wieder deutscher Fußball-Meister. Am letzten Bundesliga-Spieltag siegte der Dauerchampion der vergangenen zehn Jahre beim 1. FC Köln mit 2:1 Toren und profitierte von einem Patzer des bisherigen Tabellenführers Borussia Dortmund. Der BVB spielte gegen den FSV Mainz 05 im eigenen Stadion nur 2:2. Damit gewannen die Bayern ihren elften Meistertitel in Serie. Dortmund war mit zwei Punkten Vorsprung in den abschließenden Spieltag gegangen.

Dennoch reichte es wieder nicht zur Meisterschaft. Der BVB verlor gegen Mainz durch Tore von Andreas Hanche-Olsen (15. Minute) und Karim Onisiwo (24.). Die Tore durch Raphael Guerreiro (69.) und Niklas Süle (90.+5) halfen nicht weiter. Die Bayern hingegen siegten in Köln, weil erst Kingsley Coman traf (8.). Dejan Ljubicic (81., Handelfmeter) glich aus. damit war zwischenzeitlich wieder der BVB vorne. Doch Jamal Musiala schoss die Münchner doch noch zum Titelgewinn (89.).

Für die Bayern endete eine schlechte Saison mit einigen Turbulenzen, unter anderem dem Wechsel von Trainer Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel, immerhin noch mit einem Titel. Im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg und in der Champions League gegen Manchester City waren die Münchner jeweils bereits im Viertelfinale gescheitert. Dennoch wird die Spielzeit am Dienstag in einer Sitzung des Aufsichtsrats aufgearbeitet, womöglich mit personellen Konsequenzen.

Neben den Bayern, Dortmund und RB Leipzig erreichte Union Berlin erstmals die Champions League. Der SC Freiburg und Bayer Leverkusen spielen auch im Europapokal. Der VfL Wolfsburg muss auf einen Leipziger Pokalsieg hoffen. Neben Hertha BSC steigt auch der FC Schalke 04 aus der Bundesliga ab. Der VfB Stuttgart trifft in der Relegation am 1. und 5. Juni auf den Dritten der zweiten Bundesliga, entweder den 1. FC Heidenheim oder den Hamburger SV.

