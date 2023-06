Als Uli Hoeneß sich sicher ist, dass sein Klub in einer echten Krise steckt, als er sich sicher ist, dass Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić, seine früheren Spieler, die er persönlich an der Spitze der FC Bayern München AG platzierte, seinen Klub nicht mehr aus dieser Krise führen können, als er sich sicher ist, dass er sie daher selbst im Fall der Meisterschaft fortschicken muss – als Hoeneß sich also sehr sicher ist, setzt er sich mit dem Mann in Kontakt, mit dem er in seiner Karriere die meisten Krisen meisterte.

Es ist mitten in den wichtigsten Wochen der Saison, als Hoeneß, der in München das Sagen hat, und Herbert Hainer, der in München durch seine Ämter (Präsident des e.V., Aufsichtsratsvorsitzender der AG) das Sagen haben sollte, mit diesem Mann sprechen. Sie wollen wissen, ob er sie nach dem Knall, der kommen wird, unterstützen kann. Und Karl-Heinz Rummenigge lässt sie wissen, dass er sie unterstützen wird.