Die Nummer acht? Leon Goretzka?

Es sind an diesem Samstag, an dem sich das Finale der deutschen Fußball-Meisterschaft auf so dramatische Art und Weise entscheiden wird, schon mehr als 85 Minuten gespielt, als Thomas Tuchel, der Trainer des FC Bayern München, einen Spieler einwechseln will – und einen Spieler auswechseln muss. Es steht 1:1, seit Dejan Ljubicic, der Mittelfeldmann des 1. FC Köln, in der 81. Minute einen Strafstoß ins Tor geschossen hat.

Und auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass Borussia Dortmund, der Tabellenerste, sein Spiel gegen den FSV Mainz nicht mehr gewinnen wird, reicht dem FC Bayern dieses 1:1 nicht für die Meisterschaft. Die Münchner müssen ein Tor machen. Und Tuchel handeln. Er will Jamal Musiala einwechseln. Und als der dann an den Rand des Spielfeldes schreitet, sieht man auf dem Anzeigetäfelchen, wen der Trainer auswechseln will: die Nummer acht. Leon Goretzka.

Wirklich? Wirklich!

Es sind doch erst 14 Minuten vergangen, seit Tuchel den Mittelfeldmann Goretzka eingewechselt hat, einen Spieler, den viele in der Startelf sehen. Und der sich selbst in der Startelf sieht. Doch Tuchel sieht das an diesem Samstag anders. Er stellt stattdessen Ryan Gravenberch auf, der in seiner ersten Saison in München eher selten spielt. Und Goretzka? Wird in der 71. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt. Und in der 85. Minute beim Stand 1:1 wieder ausgewechselt. Wie er sich wohl fühlt? Später wird sein Trainer in der Pressekonferenz sagen: „Ich konnte und durfte keine Rücksicht mehr nehmen, wie er sich fühlt.“ Er nimmt auch keine Rücksicht.

Ein kleines Wunder für die Bayern

Dann kommt Musiala. Dann kommt die 89. Minute. Dann kommt der Schuss. Dann kommt das Tor, das alles ändert.

Es steht 2:1. München ist wieder Erster. Ein kleines Wunder. Und in Dortmund, wo es mittlerweile 2:2 steht, brauchen sie nun ein großes Wunder. Doch es kommt an diesem Samstag kein Wunder mehr.

Als der Schiedsrichter in Köln das Spiel beendet, als die Bayern-Spieler sich um ein Handy mit dem Livestream aus Dortmund scharen, als der Schiedsrichter in Dortmund dann das Spiel beendet, als die Bayern-Spieler über den Rasen rennen, als feststeht, dass der FC Bayern das elfte Mal in Serie Deutscher Meister ist, spätestens da muss man feststellen, dass Thomas Müller eine Ahnung hatte.

Am Abend davor hat Müller auf seiner Instagram-Seite ein Video veröffentlicht. Er ist schon in Köln und sagt in die Kamera, dass der Fokus seiner Mannschaft darauf liege, „unser Spiel zu gewinnen“. Und dann, so Müller, liege es „daran, wie gut der BVB mit dem Druck umgeht“, dem Druck, dass in Dortmund 200.000 bis 400.000 Menschen erwartet werden würden, wenn das mit der Meisterschaft klappt. Er sagt: „Den Erwartungen von so vielen Menschen zu entsprechen, das musst du mit einem breiten Kreuz auf dem Platz hinbekommen.“ Er sagt: „Wenn die ganze Dortmunder Süd den Sieg will, musst du dem als Spieler erstmal standhalten.“ Und er sagt: „Daran liegt meine Hoffnung.“

Am Samstagnachmittag führt Müller seine Mannschaft in Köln dann als Kapitän aufs Feld. Es sind 50.000 Menschen im Stadion. In der Südkurve, wo die Fans schon seit fast einer Stunde stehen und singen, sieht man eine schwarz-gelbe BVB-Fahne. Und so fängt der Spieltag an, der wegen seiner Spannung in die Bundesliga-Geschichte eingehen wird.

In der achten Minute schießt Kingsley Coman das 1:0 für den FC Bayern. Ein schöner Schuss – und eine schöne Vorarbeit: von Gravenberch, Müller und Leroy Sané, der Spieler, der seinen Trainer später für einen Moment verzweifeln lassen wird.

In Dortmund steht es 0:0.

In der 19. Minute köpft Thomas Müller den Ball an den Außenpfosten. Und in der Kurve des Stadions, wo sich die Bayern-Fans sammeln, jubeln sie trotzdem.

In Dortmund steht es 1:0 für Mainz.

In der 27. Minute klärt der Innenverteidiger Matthijs de Ligt den Ball im Fünfmeterraum. Die Dominanz der Bayern wird kleiner. Kurz davor hat der Kölner Eric Martel über das Tor geschossen. Und in der Bayern-Kurve jubeln sie wieder.

In Dortmund steht es 2:0 für Mainz.

In der 62. Minute wechselt Thomas Tuchel dann Thomas Müller aus. Er will das 1:0 sichern. Schon zwei Minuten davor lag der Ausgleich in der Luft, doch Yann Sommer lenkte den Ball noch über die Latte.

In Dortmund steht es 2:0 für Mainz.

In der 77. Minute vergibt der eingewechselte Eric-Maxim Choupo-Moting eine große Chance. An der Seitenlinie der Bayern schlagen sie die Hände über dem Kopf zusammen. Sie wissen: Ein Gegentor – und das war’s mit der Meisterschaft.

In Dortmund steht es nur noch 2:1 für Mainz.

In der 79. Minute springt Serge Gnabry an der Grenze des eigenen Strafraums hoch, um einen Ball zu blocken. Er erwischt diesen mit dem Arm. Der Schiedsrichter gibt erst Freistoß. Doch der VAR schaltet sich ein: Strafstoß. Ljubicic schießt und trifft. Das Stadion bebt.

In Dortmund steht es 2:1 für Mainz.

In der 89. Minute rennt Leroy Sané alleine aufs Tor zu – und schafft es nicht, den Ball ins Tor zu schießen. Später wird Thomas Tuchel sagen: „Als Leroy den Ball nicht reinmacht, dachte ich eigentlich, dieses Spiel beschreibt die komplette Phase, in der ich in der Verantwortung war. Und dieses Spiel beschreibt vielleicht die ganze Saison.“

Doch dann kommt Jamal Musiala. Dann schießt Musiala. Dann rennt Musiala zur Eckfahne – und alle Spieler, die die in diesem Moment mitspielen und die, die in diesem Moment nicht mitspielen, rennen ihm hinterher.

Das muss es doch gewesen an diesem irren Spieltag? Nein. Das war’s nicht.

Um 18.28 Uhr verschickt der FC Bayern eine Pressemitteilung. Der Inhalt: Oliver Kahn ist nicht mehr der Vorstandsvorsitzende. Und Hasan Salihamidžić nicht mehr der Sportvorstand.

Wirklich? Wirklich!