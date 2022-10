Freude beim FC Bayern : Die besondere Fähigkeit des Eric Maxim Choupo-Moting

Beinahe hätte sich Julian Nagelsmann hinreißen lassen, etwas zu tun, was der Trainer des FC Bayern sonst vermeidet: Einem Spieler, der nicht Manuel Neuer oder Joshua Kimmich heißt, eine Startplatzgarantie zu geben.

Gut, Eric Maxim Choupo-Moting empfahl sich beim 5:0-Sieg gegen den SC Freiburg, der die Bayern auf den zweiten Platz in der Bundesliga vorrücken ließ, nachdrücklich. Aber das allein reicht noch nicht. „Wir haben immer noch ein paar andere gute Spieler“, sagte Nagelsmann deshalb. „Aber wenn er so spielt, wird er auch am Mittwoch spielen.“ Im Pokal beim FC Augsburg (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, im ZDF und bei Sky), der den Bayern vor ein paar Wochen die bisher einzige Niederlage in dieser Saison zugefügt hat.

Es könnte also tatsächlich so kommen, dass Choupo-Moting zum zweiten Mal nacheinander von Beginn an auf dem Platz steht. Und das hat nicht nur mit dem erstaunlichen Auftritt des 33 Jahre alten Stürmers zu tun, der am Sonntag ein Tor erzielte und an der Vorbereitung von zwei weiteren Treffern beteiligt war. Sondern auch mit dem Ausfall von Leroy Sané, der sich einen Muskelfaserriss zuzog und laut Verein „vorerst“ pausieren müsse. Und es hängt vielleicht auch davon ab, ob Thomas Müller nach seinen Wadenproblemen wieder einsatzfähig ist.

Ein Ersatz für Lewandowski?

Auf jeden Fall gibt Eric-Maxim Choupo-Moting der Debatte, die die Bayern fast seit Saisonbeginn begleitet, eine neue Wendung. Plötzlich ist er da, jener Zielstürmer, der nach Robert Lewandowskis Wechsel im Sommer in der mit Fußballkünstlern gespickten Mannschaft gefehlt hat. Dabei war Choupo-Moting ja die ganze Zeit da, aber zu Saisonbeginn musste er erst einmal eine Verletzung auskurieren, und dann trat er nicht so auf, als könne er noch einmal mehr werden als nur ein Spieler für die Schlussphasen.

Nagelsmann musste sich immer wieder rechtfertigen, warum er den Stürmer, der mit 33 Jahren nicht mehr die Zukunft darstellt und obendrein seine beste Zeit hinter sich zu haben scheint, meist dem jungen Mathis Tel vorzog bei Einwechslungen.

Der Trainer führte zuletzt die körperliche Präsenz, die Wucht von Choupo-Moting an. Und der hat am Sonntag bewiesen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. „Ich weiß, was ich kann, ich weiß, dass ich der Mannschaft helfen kann“, sagte er. „Das weiß der Julian, dass ich das so sehe.“ Die Kollegen hatten da ohnehin weniger Zweifel als die Öffentlichkeit und ein paar Experten. Für Serge Gnabry ist Choupo-Moting „der beste Sohlenspieler“. Er könne den Ball „unglaublich gut festmachen, ob mit der Sohle oder mit One Touch“.

Der Stürmer, der einst als Backup für Lewandowski verpflichtet worden war und seine Rolle als Nummer zwei hinter dem Polen stets klaglos akzeptiert hatte, zeigte bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit einem halben Jahr eine Qualität, die ihm kaum mehr jemand zugetraut hätte.

Allerdings ließen die Freiburger auch die nötige Aggressivität im Abwehrverhalten vermissen. Nagelsmann sieht in Choupo-Moting jenen „Zielspieler, der medial oft vermisst wird“. Zumindest ist er eine zusätzliche Komponente als Anspielstation im Strafraum. Ein Ersatz für den Weltfußballer Lewandowski hingegen natürlich nicht. Die Debatte um den echten Neuner wird deshalb womöglich weitergehen. Trotz Choupo-Moting.