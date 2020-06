4:0 in Wolfsburg : FC Bayern knackt die 100-Tore-Marke

Meister sind die Münchner schon länger. Nun beenden sie die Saison in der Bundesliga auf beeindruckende Weise mit einem klaren Sieg in Wolfsburg. Eine alte Bestmarke aber verpassen sie ganz knapp.

Draußen vor dem Stadion feierten ein paar überglückliche Fans. Ihre auf dem Platz hörbaren Gesänge gehörten zu den emotionalen Höhepunkten dieser etwas anderen Meisterfeier zu Ehren des FC Bayern München. Dem verdienten 4:0 beim VfL Wolfsburg folgte die übliche Zeremonie mit der Übergabe der Meisterschale. Was fehlte, waren echte Jubelarien, die Freudentränen oder die Weißbierduschen. Trotzdem bleiben die Fakten zur faden Feier natürlich beeindruckend.

Achter Meistertitel in Serie, 82 Punkte aus 34 Partien, Robert Lewandowski als bester Torschütze (34 Treffer) der Liga: Darauf können die Münchener zur Krönung einer starken Saison stolz sein, auch wenn ihnen kein Applaus in den Stadien mehr vergönnt war. „Mich macht stolz, was die Mannschaft geleistet hat“, sagte Trainer Hansi Flick. „Das gibt uns natürlich auch einen Ansporn. Wir hoffen, dass in der nächsten Saison die Zuschauer wieder dabei sind und dass wir so etwas dann wiederholen können.“

Zwischendurch war es im leeren Wolfsburger Stadion erstaunlich laut geworden. Und das lag an einer Mischung aus Ehrgeiz und Wut auf Seiten des FC Bayern. Thomas Müller hatte kurz vor der Halbzeitpause einen eher verwegenen Pass ins Nichts gespielt, anstatt einen prominenten Kollegen in seiner Nähe zu bedienen. Der hieß Robert Lewandowski, macht den Erfolg in seinem Job vor allem an Hand geschossener Tore fest und schimpfte auf Müller wütend ein.

Die Szene belegte: Aus dem für sie in sportlicher Hinsicht belanglos gewordenen Saisonabschluss wollten die Münchener kein Schaulaufen, sondern etwas Besonderes machen. Kingsley Coman und Mickaël Cuisance, Lewandowski per Foulelfmeter und Thomas Müller schossen die Tore für den Sieger, der engagiert spielte und tatsächlich noch die Marke von 100 Toren in dieser Bundesligasaison erreichte. Eine alte Bestmarke verpassten sie damit nur ganz knapp. 1972 schossen die Münchner 101 Tore in nur einer Saison.

Der Saisonkehraus zeigte noch einmal, wie groß der Abstand zwischen dem Serienmeister und potentiellen Verfolgern geworden ist. Vor gerade einmal fünf Jahren durfte sich der VfL Wolfsburg Pokalsieger nennen und schloss die Saison 2014/15 als Zweiter hinter dem FC Bayern ab.

Doch die Rolle des Bayern-Jägers ist eine äußerst undankbare. Während im Briefkopf der Münchener inzwischen 30 nationale Meistertitel aufgeführt werden dürfen, hat der VfL Wolfsburg gemerkt, dass er die vergangene Saison mit einem Defizit von rund 45 Millionen Euro abgeschlossen hat. Der Einzug in die Qualifikationsrunde zur Europa League bringt ein bisschen Ruhm, aber nur wenig Geld ein. Angesichts dieser Gemengelage wird es dem FC Bayern als Stammgast in der Champions League weiter leichtfallen, Mitbewerber wie den Wolfsburg auf Abstand zu halten.