Die Münchner besiegen Bochum in der Bundesliga mit 3:0. Die Leistung stimmt Julian Nagelsmann aber nicht zufrieden. Es fehlt Energie. Das liegt womöglich auch an der besonderen Geschichte des Spiels.

Es war mehr als ein Bundesligaspiel. Julian Nagelsmann, der Trainer des FC Bayern, hatte es auch als maßgeblich für die kommende Aufgabe in der Champions League deklariert, wie sein Team sich gegen den VfL Bochum machen würde. Mit einem 3:0 (1:0)-Sieg verteidigten die Münchner die Bundesliga-Spitze erfolgreich, „was wichtig ist, weil wir keinen Riesenvorsprung haben“, so der Coach.

Doch die Leistung vermochte ihn nicht zufriedenzustellen, bevor es zum Achtelfinale zu Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Prime Video) geht. „Wir hatten zu wenig Bewegung, haben zu sehr aus dem Stand gespielt“, monierte er. Mittelfeldspieler Leon Goretzka sah es ähnlich: „Da brauchen wir mehr Energie – von der ersten bis zur letzten Sekunde.“ Dass sie diesmal nicht spürbar war, lag womöglich auch an einer besonderen Geschichte.

Das Spiel war nämlich eingebettet in die Atmosphäre, wie sie eigentlich schiedlich-friedliche Unentschieden umgibt. Die Fan-Szenen von FC Bayern und VfL Bochum begingen am Samstagnachmittag das Jubiläum ihrer Freundschaft, die 1973 an der Castroper Straße tief im Westen ihren Anfang genommen hatte, als besonnene Bochumer Anhänger die Münchner vor einem Angriff rabiater VfLer in Schutz nahmen.

„Bochum“-Hymne in München

„50 Jahre Bayern und der VfL“ stand nun als Schriftzug in der Südkurve der Münchner Arena, von hoch gegenüber grüßten die Gäste mit „Vor Jahrzehnten gefunden – für immer gebunden“, man hatte die Choreografien abgestimmt, die Harmonie wirkte fast kitschig. Zum Einlauf des VfL wurde Herbert Grönemeyers „Bochum“-Hymne gespielt, in den Anfangsminuten der Begegnung feuerten die Bayern den VfL an und der VfL die Bayern, und weil’s so nett war, sangen die Münchner „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“.

Auch auf dem Rasen trafen sich Freunde, so schien es. Der FC Bayern zog ein gepflegtes Spiel auf, der portugiesische Feinfuß Joao Cancelo stellte sich seinem neuen Publikum vor, schlug einige präzise Pässe und samtweiche Flanken, doch bis auf den immer wieder wild anlaufenden Thomas Müller, der zwischen Sturmspitze und Regiestelle im Mittelfeld pendelte, strebte kein Münchner entschlossen dem Führungstor entgegen. Den Bochumer Strafraum fegte der kantige Ivan Ordets leer, der VfL war bemüht, das Geschehen vom eigenen Tor festzuhalten, was ihm Luft verschaffte zwischen den Angriffswellen der Bayern.

Ärgerlich war es daher für den VfL, dass sein Rückstand einer freundlichen (Nach-)lässigkeit entsprang. Saidy Janko spielte einen zu kurzen Rückpass auf Torhüter Manuel Riemann, Thomas Müller startete durch, kam im ersten Versuch noch nicht vorbei an Riemann, blieb aber am Ball und konnte ihn mülleresk halb strauchelnd aus der Drehung im leeren Tor unterbringen (41.). Kurz danach setzte Leon Goretzka einen Kopfball nicht zum 2:0 ins Netz, sondern daneben. Goretzka, der frühere Bochumer, nun Bayer, ein Spieler der Freundschaft. „Es ist selten, dass zwei Lager sich so gesonnen sind. So soll Fußball sein, es war ein Fest, das mich beeindruckt hat“, sagte Goretzka. „Schön, wenn mal nicht Aggressivität und Hass herrschen“, meinte Bochums Coach Thomas Letsch.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der sich für eine wütende Rede vor dem Vierten Offiziellen, Robin Braun, noch vor der Pause die Gelbe Karte einhandelte, glaubte es sich leisten zu können, den zweiten Durchgang ohne seinen Aktivposten Thomas Müller anzugehen, denn der ist 33 Jahre alte und am Dienstag in Paris ist das wichtigere Spiel. In die Kabine war Nagelsmann nur für eine eineinhalbminütige Ansprache gegangen, danach setzte er sich wieder auf die Bank und analysierte am Tablet Spielszenen der ersten 45 Minuten.

Bochum kam in der 57. Minute durch Mittelstürmer Philipp Hofmann zu seiner einzigen konkreten Torchance, Bayern-Torhüter Yann Sommer war gefordert. Als Bochums Trainer Thomas Letsch zehn Minuten später Hofmann auswechselte, war das das Eingeständnis, dass er nicht mehr an eine Wende glaubte. Mit dem 2:0 (64.) durch den kurz zuvor eingewechselten Kingsley Coman hatten die Bayern sich entscheidend abgesetzt. Serge Gnabry erhöhte mit einem verwandelten Elfmeter (73.) nach Foul an ihm durch Janko auf 3:0.

Nagelsmann verschenkte dann noch ein Bundesligadebüt – an den erst im Dezember 17 gewordenen Arijon Ibrahimovic. Ein weiteres Tor taten die Münchner ihren Bochumer Kumpeln nicht mehr an, die Fanblöcke sangen zusammen „Gute Freunde kann niemand trennen“.