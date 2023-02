Am Sonntagabend saß Julian Nagelsmann, der Fußballtrainer des FC Bayern, im Medienraum des Stadions in München, um mit den Reporterinnen und Reportern über das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Union Berlin zu sprechen. Es ging unter anderem darum, dass seine Mannschaft in der zweiten Spielhälfte „einen Gang runtergeschaltet“ habe. Das ist, darauf können sich sicher alle einigen, kein Merkmal eines Spitzenspiels. Doch das Allerschlimmste an der „einen Gang runtergeschaltet“-Diagnose: Es war nicht Nagelsmann, der sie seiner Mannschaft stellte, sondern Urs Fischer, der Mann, der neben ihm saß.

Wenn der Trainer des Tabellendritten darauf hinweist, dass die Mannschaft des Tabellenersten in der zweiten Hälfte nicht mehr alles gegeben hat, weil sie nicht mehr alles geben musste, dann ist damit eigentlich alles gesagt, oder?

Wenn man dennoch mehr Details darüber wissen wollte, warum das Spitzenspiel an diesem Sonntag kein Spitzenspiel war, musste man Urs Fischer weiter zuhören. „Die Analyse“, sagte er, „ist heute einfach: Wir hatten einfach keine Chance.“ Er erzählte danach, wie seine Spieler von denen der Bayern „gestresst“ worden seien, wie sie die Bälle „weggeschlagen“ hätten. „Dann kommt die nächste Welle“, sagte Fischer. „Irgendwann wird’s einfach zu viel.“ So, wie in der 31. Minute, als Eric Maxim Choupo-Moting das 1:0 köpfte. Oder wie in der 40. Minute, als Kingsley Coman das 2:0 schoss. Oder wie in der 45. Minute, als Jamal Musiala das 3:0 schoss. Dann wurde runtergeschaltet.

Union Berlin nicht als Maßstab überschätzen

Man kann dieses erdrückende 3:0 für den FC Bayern nun natürlich als Signal an die Konkurrenz interpretieren – wenn es wichtig wird, wie gegen Paris Saint-Germain oder Union Berlin, sind die Bayern eben doch noch die Bayern. Man kann es eben aber auch als Signal an sie selbst interpretieren. Später, als Nagelsmann und Fischer mit ihren Analysen schon fertig waren, stand Thomas Müller, der stellvertretende Kapitän des FC Bayern, der den Fußball so gut wie kaum einer erklären kann, in der Interviewzone des Stadions und sagte, dass man nun nicht den Fehler machen dürfe, „zu viel hineinzuinterpretieren“ – und interpretierte dann doch so manches hinein.

Nicht in seine Leistung (sehr gut) und seine Rolle (wird noch zu diskutieren sein), sondern in die super-souveränen 90 Minuten seiner Mannschaft. Es sei schon ganz gut gewesen, „uns zu zeigen, was möglich ist“, denn: „Wir haben immer ein bisschen ausgestrahlt, dass in manchen Momenten gegen uns was möglich ist. Heute haben wir ausgestrahlt, dass gar nichts möglich ist – außer ein Sieg für uns.“ Das ist – und an dieser Stelle bitte keine Gut- oder Böse-Kategorien hineininterpretieren – ein bisschen so, als müsste sich der Wolf im Grimm-Märchen „Der Wolf und die sieben jungen Geißlein“ selbst zeigen, dass er die Geißlein noch fressen kann.

Es steht noch nicht in den Büchern, wer am Abend des 8. März, wenn der FC Bayern und Paris Saint-Germain in München um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League spielen, aus sportlicher Sicht wen fressen wird. Eines steht dafür aber schon fest: Eine Gruppe Geißlein, wie man die Spieler aus Berlin an diesem Sonntag mit großzügigem Interpretationsspielraum bezeichnen durfte, wird dann nicht in der Arena sein.

Sosehr Union in der Bundesliga das Meiste aus seinen Möglichkeiten herausholt: als Maßstab sollte man sie vermutlich auch nicht überschätzen. Das scheint zumindest Thomas Müller so zu sehen, der in der Interviewzone dann wirklich alles sagte, was zu sagen war. Als ein Reporter dort in seiner Frage mehrere Eigenschaften aufzählte, welche die Mannschaft möglicherweise wiedergefunden habe, wartete Müller das Ende nicht ab, sondern sagte: „Wir haben halt heute einfach ein gutes Spiel gemacht.“