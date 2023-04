Bittere Enttäuschung im DFB-Pokal, wichtiger Sieg in der Liga: Der FC Bayern München entscheidet das zweite Aufeinandertreffen in nur wenigen Tagen mit dem SC Freiburg für sich – und bleibt Tabellenführer.

Wie umgehen mit dem unverhofften Pokaltriumph, wie reagieren auf die nicht für möglich gehaltene 1:2-Niederlage? Fragen, die die beiden Trainer Christian Streich und Thomas Tuchel vor dem schnellen Wiedersehen der beiden Mannschaften, diesmal am Karsamstag in der Bundesliga, diesmal in Freiburg, beschäftigten.

Bundesliga Liveticker

Für Streich war die Antwort beim Blick zurück auf den Coup des Sport-Clubs in München mit dem Erreichen des DFB-Pokalhalbfinales rasch gefunden. „Wichtig ist, dass wir uns auf das besinnen, was uns in München geholfen hat“, lautete die dringende Empfehlung des Freiburger Fußballlehrers. „Wir müssen schauen, dass wir genau die richtige Balance finden.“ Sein Münchner Kollege Tuchel verwies auf den „positiven Geist“, der trotz aller Enttäuschung über das Pokal-Aus spürbar bleiben müsse. Insofern verbiete sich der allzu lange Blick zurück auf einen Tag, an dem die Münchner von ihrer Topform weit entfernt waren. „Wenn wir uns nur um das Tägliche kümmern“, lautete die Handlungsempfehlung des neuen Münchner Trainers, „fällt das große Ganze immer leichter.“

Und so kam es denn auch. Sein Tagesgeschäft Bundesliga beherrschte der Meister und Tabellenführer bei der Visite in Freiburg gut genug, um am Ende verdientermaßen einen 1:0-Arbeitssieg durch de Ligts Prachttor (52. Minute) bejubeln zu können. Anders jedoch als über den Pokalfight wird man über diese Begegnung drei Tage vor dem Münchner Viertelfinalhinspiel in der Champions League bei Manchester City nicht lange reden. Dafür war dieses Duell ohne Extralohn doch zu alltäglich. Tuchel aber freute sich trotzdem, weil seine Mannschaft ob der vergebenen Torchancen „nicht haderte“. „Wir haben“, hob er hervor, „zu der Qualität, die wir haben, auch Leidenschaft und Herz gezeigt.“

Bayern im Pfosten-Glück

Die Bayern mussten auf den nach vier Gelben Karten gesperrten Innenverteidiger Upamecano und den an einer Knieverletzung leidenden Mittelstürmer Choupo-Moting verzichten; dazu saßen die im Pokalspiel gegen den Sport-Club eher unauffälligen Goretzka und Coman zunächst auf der Bank. Dafür standen Davies, Musiala, Gnabry und Mané in der Startelf. Auf der anderen Seite beließ es Christian Streich bei der Erfolgsaufstellung von München und der dort richtig gewählten 4-4-2-Grundordnung. Nah an einem Treffer waren vor der Pause auf Münchner Seite Gnabry bei einem von Flekken parierten Kopfball (9.) und Mané bei seinem knapp am Tor vorbeisegelnden Heber (18.).

Bei aller Dominanz des deutschen Meisters: Die größte Gelegenheit während der ersten 45 Minuten besaß der Freiburger Doan bei einem Konter des Sport-Clubs nach Gregoritschs Vorlage. Glück für die Bayern, dass der Schuss des wuseligen Japaners am Pfosten landete (44.).

Einen Moment der Freiheit des Handelns nutzte kurz nach dem Wechsel der niederländische Innenverteidiger Matthijs de Ligt zu einem kernigen Schuss aus rund zwanzig Metern, der oben rechts im Freiburger Tor landete. Die bis dahin schwer erarbeitete, aber verdiente Führung des Tabellenführers hätte dazu angetan sein können, das bis dahin eher kontrollierte als freie Spiel mehr und mehr zu öffnen. Doch fürs Erste verharrte Freiburg in seiner defensiven Grundhaltung, während die Bayern den Druck aufs zweite Tor erhöhten, dem Mané bei seinem von Flekken parierten Flugkopfball nahe war (57.).

Die Freiburger trauten sich erst nach einer Stunde etwas couragierter als zuvor nach vorn. Doch die großen Momente wie vier Tage zuvor beim Pokalcoup in München blieben aus. Nur Sallais Distanzschuss (70.), den Sommer reaktionsschnell mit den Füßen parierte, und Ginters Kopfball kurz vor Spielende bedrohten den Sieg der Münchner.

Am Ende hatten die Bayern, bei denen Sané die meisten Gelegenheiten vergab, nach dem unglücklichen Aus im Pokalwettbewerb ihre Pflicht gegen beherzt kämpfende Freiburger erfüllt. Am Gesamteindruck änderte auch Gnabrys Pfostenkracher (90.+4) nichts mehr. „Es war ein ähnliches Spiel wie am Dienstag“, resümierte der Freiburger Innenverteidiger Matthias Ginter, „mit dem Unterschied, dass wir nicht dasselbe Spielglück hatten. Gefühlt hatten wir heute sogar mehr Chancen.“

Mehr zum Thema 1/

Gefühlt. Auch deshalb trauerte der Freiburger Trainer Streich einer verpassten Gelegenheit hinter. „Am Dienstag waren es zwei Weitschüsse für uns“ – Höflers Kracher zum 1:1 und Höflers Schuss, den Musiala mit der Hand blockte, so dass Höler mit seinem Last-Minute-Elfmeter zum 2:1 traf –, „und heute hat ein Weitschuss das Spiel für Bayern entschieden.“ Wobei Nationalspieler Joshua Kimmich seine Glücksgefühle allzu provokant vor den Freiburger Fans herausließ und deshalb zum Schluss noch eine Rudelbildung auf dem Platz und ein heftiges Pfeifkonzert auf den Rängen hervorrief.