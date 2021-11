2:1 gegen Freiburg : Der FC Bayern knackt die beste Defensive

Als der Stürmer Lucas Höler noch auf dem Rasen lag, stand der Trainer Christian Streich an der Seitenlinie und patschte seine Hände über dem Kopf zusammen. So wie ein Fußballfan aus Island, nur schneller. Er patschte und patschte, weil er davor aus der ersten Reihe mitangesehen hatte, wie Höler, der alleine wegen der Nummer 9 auf seinem Trikot fast schon per Gesetz Tore schießen muss, ein Tor oder zumindest eine gute Torchance verhindert hatte.

Er hatte Lucas Hernández, den Innenverteidiger des FC Bayern, der in der 26. Minute plötzlich mit dem Ball am Fuß losgestürmt war, von der Mittellinie bis zum eigenen Strafraum verfolgt – und ihm den Ball dort mit einer Grätsche weggespitzelt. Warum hat der SC Freiburg in den ersten zehn Bundesligaspielen nur sieben Gegentore einstecken müssen? Weil unter Christian Streich sogar die Stürmer aufs Toreverhindern spezialisiert sind.

Am elften Spieltag haben Streich, Höler und die Freiburger in 90 Minuten gleich zwei Gegentore kassiert. Das ist für ihre Verhältnisse überdurchschnittlich viel, aber muss man auch den Kontext kennen. Sie haben diese Gegentore in München hinnehmen müssen, wo der FC Bayern in dieser Saison nur in einem Spiel weniger als drei Tore geschossen hat.

„Defense wins Europapokalplatz“

So aggressiv und gut wie die Freiburger hat bislang vermutlich aber noch keine Mannschaft in München verteidigt. Doch zwei Gegentore waren letztlich eines zu viel. Der Tabellenführer und Titelverteidiger siegte 2:1 – durch Treffer von Leon Goretzka (30. Minute) und Robert Lewandowski (75.). Das erste Freiburger Tor von Janik Haberer (90.) kam zu spät.

Am Samstag hat die Mannschaft mit den meisten Toren gegen die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren gespielt. Und wenn man vor der Bundesligasaison hätte raten müssen, wer das ist, hätte man sich vielleicht gefragt, ob der FC Bayern überhaupt gegen den FC Bayern spielen darf.

Es waren in den vergangenen Wochen und Monaten aber die Freiburger, die sich in der Tabelle Punkt für Punkt vorverteidigt haben. Jetzt stehen sie nach ihrer ersten Saisonniederlage weiterhin auf dem dritten Platz. Im US-Sport sagt man (zu) oft: Offense wins games but defense wins championships. Im Fall der Freiburger könnte man den zweiten Teil dieses Spruchs folgendermaßen an die Bundesliga anpassen: Defense wins Europapokalplatz.

Es gibt noch eine Diskussion, die im US-Sport gerne geführt wird und sich mit etwas Fantasie auf dieses Spiel übertragen lässt: What if. Was wäre gewesen, wenn … sich zum Beispiel der große Michael Jordan nicht nach den ersten drei NBA-Meisterschaften mit den Chicago Bulls zurückgezogen hätte? Oder mit Blick auf das Bundesligaspiel am Samstag: Was wäre gewesen, wenn … der noch nicht ganz so große Lucas Höler den Ball in der zwölften Minute nicht knapp am Pfosten vorbeigeschossen hätte?

Womöglich hätten die Bayern trotzdem gewonnen. Sie wollten ihren Fans im Stadion, wo erstmals seit dem März 2020 wieder 75.000 Menschen saßen und standen, einen Sieg schenken. Ein Rückstand gegen die geschickten Freiburger hätte dieses Vorhaben ganz schön verkompliziert. Doch Höler nutzte die Vorlage nicht, die Joshua Kimmich ihm mit einem unvorsichtigen Kopfball geliefert hatte. Davor und danach versuchten es die Bayern – mit allen Tricks. Kimmich wagte einen Fallrückzieher. Leroy Sané wechselte die Schuhe. Und Thomas Müller hatte etwas Glück.

In der 30. Minute leitete er den Ball erst im zweiten Versuch zu Goretzka weiter, der ihn frei vor dem Torhüter Mark Flekken ins Netz knallte. „Wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt“, sagte Goretzka später im Sky-Interview. „Das war heute ein Topspiel.“ Das konnte man auch daran ablesen, dass es bis zur 75. Minute dauerte, ehe Lewandowski nach Vorlage von Alphonso Davies und Sané den Ball zum 2:0 über die Linie stupste.

Das war’s, oder? Noch nicht. In der ersten Minute der Nachspielzeit lupfte der eingewechselte Münchner Eric-Maxim Choupo-Moting den Ball elegant ins Tor, es zählte aber nicht, Abseits. In der dritten Minute der Nachspielzeit drehte sich der eingewechselte Freiburger Haberer im Strafraum und schoss den Ball fest ins Tor, es zählte, kein Abseits. Ein Treffer, der keine Punkte brachte, aber Selbstvertrauen. Denn der Freiburger Kapitän Christian Günter sagte hinterher zu Sky: „Es gibt ja noch ein Rückspiel.“