5:0 gegen Hertha BSC : Der FC Bayern hat ziemlich leichtes Spiel

Ausgetanzt: Gnabry (links) und Musiala haben gegen Hertha ihren Spaß. Bild: AFP

Die Münchner kommen so langsam in Schwung: Nach dem 12:0 im DFB-Pokal gelingt dem FC Bayern auch in der Bundesliga ein Torfestival. Hertha ist als Tabellenletzter nicht mehr als ein Sparringspartner.