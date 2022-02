Fußball-Bundesliga : Der FC Bayern weiter mit großen Problemen

Es mag für eine Mannschaft wie den FC Bayern meistens ausreichend sein, eine Halbzeit lang Leidenschaft, Gier und Siegeswillen zu zeigen. Aber beinahe hätte sich der pomadige und fehlerbehaftete Beginn auch gegen den Bundesligaletzten, die Spielvereinigung Greuther Fürth, gerächt. Anders als zuletzt in Bochum und Salzburg drehte der Rekordmeister vor erstmals wieder 25.000 Zuschauern in der Münchner Arena das Spiel aber, gewann nach einem 0:1-Rückstand noch 4:1 und festigte den Platz an der Spitze.

Bundesliga Liveticker

Auf der Bank fehlt Trainer Julian Nagelsmann derzeit, was es braucht, um in der heißen Phase der Saison erfolgreich zu sein, international, nicht nur in der Bundesliga. Gemeint sind Spieler, die sich mit jenen in der Startelf auf Augenhöhe befinden, die Druck ausüben oder für neue Impulse sorgen können.

Leon Goretzka fällt längerfristig aus. Wann der Mittelfeldspieler zurückkehrt, ist noch ungewiss, ebenso Alphonso Davies, der an einer Herzmuskelentzündung leidet. Und Jamal Musiala stand nach überstandener Corona-Infektion gegen Fürth zum ersten Mal wieder im Kader – keine Option also für die erste Elf. Auf der Münchner Bank sitzen neben ein paar Talenten vor allem Spieler, „die nicht die beste Form haben, um den Bock umzustoßen“, stellte Nagelsmann vor dem Fürth-Spiel fest und beklagte, dass „die nötige Reibung“ fehle.

Upamecano und Co. drängten sich nicht auf

Am Sonntag durften von diesen Spielern, die dem Stammpersonal gerade zu wenig Druck machen, trotzdem ein paar mitmachen. Gezwungenermaßen, weil Kingsley Coman an einer Wadenverletzung laborierte und Serge Gnabry über muskuläre Probleme klagte, aber bereits nach 25 Minuten für den verletzten Corentin Tolisso wieder ins Spiel kam. Außerdem gönnte Nagelsmann Niklas Süle eine Pause.

Die drei Neuen, Marcel Sabitzer, Dayot Upamecano und Omar Richards, haben sich, freundlich formuliert, nicht aufgedrängt. Sabitzer fälschte den Freistoß von Branimir Hrgota in der 42. Minute unglücklich zum 1:0 für Fürth ab und blieb auch sonst auf dem Flügel ziemlich blass. Der noch unerfahrene Richards machte nicht viel falsch, aber das allein genügt beim FC Bayern eben nicht. Und Upamecano? Der Franzose gehört zu jenem Mannschaftsteil, um den sich zuletzt fast alles drehte.

Befeuert wurden die Diskussionen durch die jüngsten zum Teil katastrophalen Fehler, die der Defensive unterlaufen waren beim 2:4 in Bochum und beim 1:1 unter der Woche in der Champions League gegen RB Salzburg. Es geht darum, ob die Abwehr den Ansprüchen genügt, und damit auch, ob Upamecano tatsächlich die erhoffte Verstärkung ist.

Dass „der Flow nicht so da ist“, wie es Joshua Kimmich unter der Woche bezeichnet hat, wird weniger an der Offensive festgemacht. Dabei wirkte das am Sonntag wie schon in Salzburg eine Halbzeit zerfahren, umständlich und fehlerhaft. Erst nach der Pause agierten die Münchner druckvoller, zielstrebiger. Bereits kurz nach dem Wiederanpfiff gelang Robert Lewandowski der Ausgleich (46.). Allerdings endete nach Sebastian Griesbecks Eigentor, das die Münchner 2:1 in Führung brachte (61.), die Sturm- und Drangphase wieder. Lewandowski sorgte in der 82. Minute für die Entscheidung, Eric-Maxim Choupo-Moting erhöhte in der Nachspielzeit.

Auch wenn es am Ende standesgemäß aussah und die Bayern nach einer schwachen ersten Halbzeit das Spiel noch drehten, wird womöglich trotzdem auch in dieser Woche wieder über Defensivverhalten gesprochen werden. Sechs Gegentore haben die Bayern in den vergangenen drei Spielen kassiert – die Abwehr allein war dafür natürlich nicht verantwortlich, aber eben auch. Nagelsmann hat Verbesserung im Positionsspiel und im Kommunikationsverhalten gefordert. Einerseits. Aber andererseits versucht er, seine Abwehrleute zu stärken. „Wir dürfen nicht anfangen, uns zu zerfleischen“, sagte er. „Grundsätzlich geht es über Vertrauen.“ Über das des Trainers in die Spieler – und über das der Spieler in die eigene Stärke.

Mehr zum Thema 1/

Ersteres würde er ihnen entgegenbringen, versichert Nagelsmann. Aber das mit dem Selbstvertrauen ist so eine Sache. Hernandez und Süle hätten in den vergangenen Jahren nicht so oft gespielt, sagt Nagelsmann. „Die brauchen den Rhythmus und auch wieder das Erfolgserlebnis.“ Ähnliches gilt für Upamecano. Der war immerhin als Stammspieler im vergangenen Sommer für gut 40 Millionen Euro Ablöse aus Leipzig gekommen, mit viel Vorschusslorbeeren und hohen Erwartungen.

Zu hohen vielleicht. Denn bei ihm wechselten sich von Anfang an solide, gelegentlich auch beachtliche Leistungen mit Auftritten zum Vergessen ab, zuletzt war der in Bochum so einer. Nagelsmann verweist gerne darauf, dass Upamecano mit 23 noch mitten im Reifeprozess stecke. „Er wird wieder ein wichtiger Faktor für uns sein.“ Gegen Fürth war er engagiert, abgesehen von ein paar Fehlpässen im Aufbau spielte er aufmerksam. Es war dennoch nur ein kleiner Aufwärtstrend. Bei Upamecano, der Abwehr und der gesamten Mannschaft.