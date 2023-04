Der Fehler, an den sich wahrscheinlich fast alle erinnern werden, ereignete sich in der 13. Minute dieses Bundesligaspiels. Es war Dayot Upamecano, der französische Abwehrspieler des FC Bayern, der den Ball durch die Luft schoss – und es war Gregor Kobel, der Keeper von Borussia Dortmund, der aus seinem Tor stürmte und mit seinem Fuß ein Loch in die Luft schoss. So stand es 1:0 für den FC Bayern.

Bundesliga Liveticker

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

Der Fehler, an den sich wahrscheinlich fast keiner erinnern wird, ereignete sich in der 56. Minute. Es war dieses Mal Upamecano, der den Ball aufhalten sollte – und das dann doch nicht konnte. Der Ball rutschte unter seinem Schuh durch, rollte danach aber nicht über die Tor-, sondern nur über die Auslinie. So stand es weiter 3:0 für den FC Bayern.