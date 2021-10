5:1 in Leverkusen : FC Bayern sorgt für Bayer-Debakel

Fünf Tore in einer Halbzeit: Bayer Leverkusen geht gegen den FC Bayern unter. Die Münchner übernehmen damit wieder die Tabellenführung – und ärgern sich am Ende dennoch über ein Gegentor.

Der Gipfel rief. Der FC Bayern München fühlt sich in der dünnen Höhenluft seit Jahr und Tag heimisch. Bayer 04 Leverkusen aber hat sich in der jüngeren Vergangenheit nur punktuell in diesen Sphären aufgehalten. So im vergangenen Dezember, als die Werkself als Tabellenerster der Fußball-Bundesliga den deutschen Meister zu Gast hatte, 1:2 verlor und anschließend auf Talfahrt ging, nach der zum Saisonende nur Platz sechs heraussprang.

Am Sonntag starteten die Rheinländer punktgleich mit dem ob seiner besseren Tordifferenz nach sieben Spieltagen führenden Champion in das Spiel der Spiele an diesem achten Spieltag. Mit neuem Trainer, dem erstklassigen Pragmatiker Gerardo Seoane, und einer auf den davor labilen Positionen vermeintlich stabilisierten Mannschaft, die seit Wochen mit offensiver wie defensiver Spitzenqualität von sich reden macht. Die Bayern dagegen mussten sich am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Spielzeit mit einer Heimniederlage abfinden, dem 1:2 gegen die davor und danach mediokre Frankfurter Eintracht.

Ob das die Leverkusener Aussichten, endlich mal wieder ein Schlüsselduell mit den Münchnern zu gewinnen, verbesserte, war eine rasch beantwortete Frage. Der Meister nämlich rauschte dem immer kleiner werdenden Herausforderer in der mit knapp 30.000 Zuschauern fast vollständig gefüllten BayArena schon in der ersten Hälfte auf und davon. Nach 37 Minuten, als die Münchner gerade das 5:0 durch Serge Gnabry geschossen hatten, gingen die Köpfe der deprimierten Leverkusener reihenweise nach unten. Das Spiel unter vermeintlich Gleichen hatte sich zu einem Desaster für Bayer 04 ausgeweitet. „Fünf Tore in 45 Minuten – das belegt, was für einen Fußball wir gespielt haben“, sagte Robert Lewandowski anschließend bei DAZN: „In der Pause war klar, dass wir mit drei Punkten zurück nach München fahren. Danach konnten wir mehr mit Ruhe und Kontrolle spielen.“

Eindeutige Kräfteverhältnisse

Von Anfang an dominierten der alte und neue Tabellenführer (nachdem der BVB zwischenzeitlich an die Spitze gesprungen war) in diesem ungleichen Duell um die Tabellenspitze, und abgezockt und torhungrig wie so oft schlugen die Bayern daraus Kapital. Lewandowski, zuvor in vier Pflichtspielen ohne eigenen Treffer, meldete sich als nimmersatter Torjäger mit den Ligatreffern acht und neun zum 1:0 per Hacke und 2:0 aus ebenfalls kurzer Distanz zurück (4./30. Minute). Damit öffnete der Pole die Tür für weitere Treffer, die den Münchnern gegen verteidigungsunfähige Leverkusener kinderleicht fielen. Das 3:0 ging auf das Konto von Müller (34.), und das 4:0 schoss 17 Sekunden nach dem Anstoß aus Gnabry (35.), der auch das 5:0 im Doppelpass mit Goretzka erzielte (37.).

Nach der Pause ließen es die Münchner ruhiger angehen, so dass Schick noch ein Tor zum 1:5-Endstand gelang (55.). An den eindeutigen Kräfteverhältnissen war indes nichts mehr zu ändern. Während Bayer, auf Rang drei in der Liga zurückgefallen, sich in der Bundesliga nach dem Europa-League-Ausflug zu Betis Sevilla im rheinischen Derby beim 1. FC Köln wieder berappeln muss, spekulieren die Bayern in der Champions League bei Benfica Lissabon und in der Bundesliga daheim gegen 1899 Hoffenheim auf weitere Siege im Hochglanzformat.

Bayer Leverkusen? Fand in der ersten Hälfte dieser Münchner Machtdemonstration nicht statt. Die Mannschaft wurde durch das konsequente Angriffs- und Mittelfeldpressing der Bayern komplett eingeschüchtert. Keine einzige nennenswerte Torgelegenheit spielte sich das Team in den ersten 45 Minuten heraus, die alle Bayer-Profis wie eine schallende Ohrfeige empfanden.

Die Münchner dagegen, auch das ein Zeichen für ihr ungebrochenes Selbstbewusstsein, zauberten mit derselben Elf, die am vorigen Wochenende 1:2 gegen Eintracht Frankfurt verloren hatte. Julian Nagelsmann, seit dieser Saison für das sportliche Wohl seines Lieblingsklubs verantwortlich, hatte recht behalten. Beim Blick auf seinen zuletzt torlosen Bundesliga-Rekordschützenkönig (41 Treffer in der vorigen Runde) hatte er so viel prophezeit: „Ich glaube, dass Robert Lewandowski am Sonntag wieder trifft.“ Der Pole tat mal wieder das, was er besser als jeder andere Mittelstürmer weltweit kann: Er traf und traf.

Der Trainer durfte sich aber nicht nur als Wahrsager, sondern auch in seiner Arbeit auf dem Trainingsplatz bestätigt sehen. Er hatte seine Mannschaft im Duell mit den in den Wochen davor unangreifbaren Leverkusenern zu mehr Schärfe als zuletzt bei den Attacken wie der Defensivarbeit aufgerufen, um das Hindernis Leverkusen wie so häufig in der Vergangenheit zügig aus dem Weg räumen zu können. Dass das derart fundamental im Überrumpelungsmodus gelang, hatte wohl selbst er nicht vorhergesehen. Wenn’s aber bei den Bayern erst mal läuft, gibt es weltweit kaum eine Mannschaft, die sich gegen diesen reißenden Strom an Wucht, Raffinesse, Spielkunst und Effektivität vor dem Tor wehren kann.

Da das ungleiche Spiel so früh gelaufen war, schonten beide Fußballlehrer ihre Personalressourcen wenige Tage vor ihren Europapokaleinsätzen. Beide Trainer wechselten eine Reihe ihrer Stammkräfte früh aus. Die beiden Teams begegneten sich schließlich eher wie bei einem Testspiel.