Baumgart zu Bayern-Profi Sané : „Ich finde es einfach frech!“

Kölns Trainer Steffen Baumgart äußert sich mit deutlichen Worten zu den Pfiffen gegen Münchens Nationalspieler Leroy Sané. Auch beim FC Bayern gibt es Kritik am Verhalten der eigenen Fans.

Trainer Steffen Baumgart ist hart mit den Fans des FC Bayern München ins Gericht gegangen, die Nationalspieler Leroy Sané beim 3:2-Erfolg des deutschen Meisters gegen den 1. FC Köln ausgepfiffen haben. Er finde es beschämend, dass überhaupt gepfiffen werde, sagte der Coach des Kölner Fußball-Bundesligisten am Montag im Interview der „ran Bundesliga Webshow“.

„Ich finde es einfach frech! (…) Mich stören einfach die Jungs, die da draußen pfeifen und wenn man sich die anguckt, dann können die nicht mal drei Meter geradeaus laufen“, sagte Baumgart.

Ärger bei Salihamidzic und Kimmich

Sané war am Sonntagabend beim Heimspiel der Bayern von den eigenen Anhängern ausgepfiffen und zur zweiten Halbzeit durch Jamal Musiala ersetzt worden. „Mir gefällt das nicht, dass Leute von außen der Meinung sind, sie müssen sich kundtun und Leute auspfeifen und nicht annähernd in der Lage sind, das zu leisten, was der Junge leistet“, sagte Baumgart.

Zuvor hatte bereits Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic das Verhalten der Fans scharf kritisiert und als nicht hinnehmbar bezeichnet. „Klar, Leroy hat kein Riesenspiel gemacht. Aber wir erwarten immer, dass die Spieler von unseren Fans unterstützt werden. Wir können nicht einen Einzelnen auspfeifen lassen in der Allianz Arena. Das geht gar nicht“, sagte Salihamidzic. Und weiter: „Von uns wird Leroy immer geschützt.“ Sané (25) sei ein ehrgeiziger Profi und wolle mit dem FC Bayern Titel gewinnen.

Teamkollege Joshua Kimmich verurteilte die Zuschauer-Reaktionen ebenfalls und nannte sie „frech und auch bitter“. Bei der Pressekonferenz zu seiner Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2025 sprach der Nationalspieler ebenfalls über den Kölner Trainer Baumgart. Angesprochen auf dessen engagiertes Coaching während eines Spiels meinte Kimmich: „Das ist schon cool zu sehen, wie er da abgeht an der Seitenlinie. Das hat mir imponiert. Solche Typen tun der Bundesliga gut.“