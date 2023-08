Nach der herben Niederlage im Supercup starten die Münchner in Bremen erfolgreich in die Bundesliga-Saison. Für Harry Kane gibt es eine Lobeshymne. Doch Thomas Tuchel hat auch noch einige Baustellen.

„Harry, Harry!“ schrie ein kleiner Junge von der Haupttribüne des Weserstadions. Aber Harry Kane reagierte nicht. Er war zu beschäftigt. Kane ging die paar Schritte von einer Sponsorenwand zur nächsten und absolvierte ein Interview nach dem nächsten. Er beschrieb seine Aufregung beim ersten Bundesligaspiel, die Widerstandskraft des Gegners und die ansehnliche Kooperation zwischen ihm und dem Rest des FC Bayern: „Es war ein schöner Abend, eine gute Entwicklung gegenüber Leipzig.“

Kane hatte die Partie nach 81 Minuten verlassen – müssen. Er sank zu Boden, wurde behandelt. Es war wohl eine Vorsichtsmaßnahme, den 100-Millionen-Mann vom sattgrünen Rasen der Bremer Arena zu nehmen. Sie wollen ja noch viel Freude haben an ihrem Rekordeinkauf. Am Sonntag in einer Woche gegen den FC Augsburg (17.30 Uhr im F.A,.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) muss der Stürmer mit der Stammplatzgarantie schließlich unbedingt wieder dabei sein.

Kane war die bestaunte Attraktion beim 4:0 der Bayern am Freitagabend in Bremen. Nur: Er verhielt sich keinesfalls so. Der Mann wirkt durch und durch normal, ohne eingebaute Abstandshalter. Eine Frisur, für die kein Starfriseur eingeflogen werden muss. Keine sichtbare Tätowierung. Wenig Exzentrik auch im Spiel. Auffällig sind die mächtigen Wadenmuskeln, die ihn durch die Partie trugen.

„Seine Bewegungen sind clever“

Dieser Harry Kane scheint vieles zu haben, was einen Trainer glücklich macht. Für den Moment war es Thomas Tuchel jedenfalls. Da war zum einen der Fußballspieler Kane: „Er ist die vorderste Anspielstation und sehr stark in der Ballbehauptung. Seine Bewegungen sind clever. Er ist sehr smart in allem, was er tut. Der erste Kontakt ist sehr präzise.“

Buchstäblich der erste Kontakt war es, der den Bayern die Führung schenkte: Kane schickte in der vierten Minute Leroy Sané auf die Reise. Der nutzte seine Tempovorteile und schoss das 1:0. Der von Tuchel tatsächlich gemeinte „erste Kontakt“ war 70 Minuten später so gekonnt, dass Kane den Pass von Alphonso Davies wie einen Elfmeter zum 2:0 versenkte.

Einmal angefangen mit der Lobeshymne auf den 30 Jahre alten Engländer, spickte Tuchel seine Aufzählung mit interessanten Details: „Harry ist bodenständig und bescheiden. Wie gerne er trainiert, ist beeindruckend. Er wird jeden um sich herum besser machen.“ Das bestätigte Joshua Kimmich: „Er tut unserem Spiel gut, weil er nicht einfach nur ein Mittelstürmer ist.“

Um die Zweifel nach dem 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig zu vertreiben, war dieses Auftaktspiel zur 61. Saison der Fußball-Bundesliga genau das richtige. Auch deswegen, weil Tuchels Team 20 Minuten nach der Pause wackelte. Werder war präsenter, kam zu guten Abschlüssen, weil Ole Werners Mannschaft sich etwas traute. Unter größerem Gegnerdruck hatte der FC Bayern am vergangenen Samstag seine Linie verloren, was Tuchel draußen toben und die kuriosen Sätze wählen ließ, es habe ausgesehen, als hätten sie vier Wochen nicht trainiert.

Diesmal war es – gegen einen schwächeren Kontrahenten – anders: „Wir haben verdient gewonnen und wir haben verdient zu null gewonnen“, sagte Tuchel, „wir sind nicht verrückt geworden, als es schwierig wurde, sondern sind stabil geblieben und haben dann wieder mit Ruhe und Präzision gespielt. Wir nehmen das Ganze als ersten Schritt in die neue Saison gern mit.“

Wie die Bayern die Partie beendeten, war nicht nur seriös, sondern spielfreudig: Erst gelang dem guten Sané noch das 3:0 (90. Minute), dann erhöhte der eingewechselte Mathys Tel in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Endstand. Da war auch schon Thomas Müller dabei, wie überhaupt einiges von der Bayern-Bank kommt, was die Bremer hervorhoben, die dort ausgesprochen dünn besetzt sind.

Beim deutschen Meister hingegen soll die Problemzone Tor bald weniger problematisch aussehen; die Wartezeit auf Manuel Neuer habe sich deutlich verkürzt, sagte Tuchel. Mit ihm sei in zwei bis drei Wochen im Mannschaftstraining zu rechnen. Sven Ulreichs Aufbauspiel fand Tuchel in der ersten Halbzeit einige Male ausbaufähig, so waren seine Gesten zu deuten.

Und auch die Zentrale stellt er sich etwas anders vor. Dort hatte er als Doppelsechs Kimmich und Leon Goretzka aufgeboten. Sie hatten viele Ballkontakte, Goretzka wirkte gerade nach hinten giftig und griffig, allerdings verlangsamten sie das Spiel auch manchmal. Tuchel sagte: „Unsere Mittelfeldspieler bewegen sich viel, sind viel am Ball, nehmen viele Kontakte. Ich kenne es eher, dass sich das Spiel um die zentralen Mittelfeldspieler bewegt.“

Da müssen sich Spieler und Trainer besser kennenlernen. Es bleibt also genug Arbeit – natürlich, man vergisst ja, dass Tuchel erst seit fünf Monaten dabei ist und noch mitten im Anpassungsprozess steckt, dieser Mannschaft „seinen“ Fußball beizubringen. Was sicher hilfreich ist und den Trainer entlasten wird, ist die Gewissheit, dass da vorn ein Harry Kane steht, der weiß, was er mit dem Ball anfangen soll: halten, passen, ablegen. Ins Tor schießen. Diese Erkenntnis werden die Bayern sehr gern mitnehmen in alles, was nun kommt.