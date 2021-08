Nagelsmann und die Defensive : Sehnsucht nach Sicherheit beim FC Bayern

Niklas Süle (links) und Dayot Upamecano sind die aktuelle Innenverteidigung des FC Bayern. Bild: Picture-Alliance

Körperlich kann ihnen kaum einer was, aber was ist mit dem Glauben an die eigene Stärke? Die Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano und Niklas Süle hoffen, dass Trainer Julian Nagelsmann sie wieder in die Spur bringt.