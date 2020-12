Karl-Heinz Rummenigge : „Wir werden ihn nie zu Bayern bringen können“

Trotz der großen Frankreich-Connection hat Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge eine Verpflichtung von Fußball-Superstar Kylian Mbappé für die Zukunft ausgeschlossen. „Leider ja“, sagte Rummenigge im Interview der französischen Tageszeitung „Le Figaro“ und fügte hinzu: „Ich liebe Mbappé und seine Spielweise, aber wir werden ihn niemals zu den Bayern bringen können.“ Der Stürmerstar sei bei Paris Saint Germain gut aufgehoben. „Nasser (Anm.: PSG-Präsident Al Khelaifi) ist ein guter Freund von mir. Ich werde ihn bei diesem Thema nicht stören.“

Zudem haben die Münchner mit Robert Lewandowski derzeit auch einen frischgekürten Weltfußballer in ihren Reihen. „Ich kann heute nur schwer in Worte fassen, wie stolz und glücklich wir sind“, sagte Rummenigge zur Auszeichnung. „Der FC Bayern hat noch nie in seiner Geschichte den Weltfußballer gestellt, und Robert Lewandowski hat sich diese Ehre mehr als verdient.“ Manuel Neuer, der als bester Schlussmann ausgezeichnet wurde, habe zudem das Torwartspiel auf ein „völlig neues Niveau gehoben, er ist für mich der beste Torwart der Fußballgeschichte“.

Der Franzose Mbappé war 2017 für ein Volumen von rund 180 Millionen Euro von AS Monaco nach Paris gewechselt. Solche Ablösesummen werde es in Zukunft laut Rummenigge, der „Le Figaro“ das Interview vor Lewandowskis Auszeichnung gab, nicht mehr geben. „Vor der Krise hatte der Fußball den Verstand verloren“, sagte der frühere Nationalspieler mit Blick auf den Einbruch der Transfersummen im Zuge der Corona-Pandemie. „Der Transfermarkt verzeichnete im vergangenen Sommer einen Rückgang um 50 Prozent. Das sind gute Nachrichten für unseren Sport.“ Diesbezüglich müsse die Europäische Fußball-Union auch das Financial Fairplay verstärken.

Die Krise habe besonders die großen Klubs in Europa getroffen, „wo die Spielergehälter am höchsten sind“. Diese Vereine galten vor einem Jahr als wohlhabend. „Heute können wir fast sagen, dass sie arm geworden sind“, so Rummenigge. Mit Blick auf die Nationalmannschaften der beiden Länder, aber auch den Deutschen Fußball-Bund, sagte Rummenigge, dass Deutschland von Frankreich „viel lernen“ könne. „Bayern und die deutschen Vereine schneiden gut ab, aber die Nationalmannschaft sollte in den letzten zwei Jahren viel besser sein. Es ist das Flaggschiff unseres Fußballs“, monierte Rummenigge. Nach einem 0:6 in Spanien sei die Kritik am Trainer logisch.

Auch Triple-Sieger FC Bayern bekommt derweil die Corona-Pandemie finanziell zu spüren. Der deutsche Fußball-Rekordmeister habe in der Saison 2019/20 Einbußen beim Umsatz und beim Gewinn im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen müssen, teilte der Verein am Freitag mit. Demnach lag der Gesamtumsatz des Konzerns bei 698 Millionen Euro. In der Saison zuvor hatte der Verein noch Rekord-Einnahmen von 750,4 Millionen Euro verkündet. Der Gewinn nach Steuern sank von 52,5 Millionen Euro (2018/19) auf 9,8 Millionen Euro.

Zuvor hatte schon Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen exklusiv im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die Zahlen und die Folgen gesprochen. Lesen Sie das komplette Gespräch jetzt bei F+.

Mehr zum Thema 1/

Der finanzkräftigste Bundesligaklub bewertete das Jahresergebnis angesichts der Einbußen durch die Corona-Pandemie „sogar positiv“. Seit März 2020 müssen die Münchner sämtliche Spiele in der heimischen Allianz Arena ohne Zuschauer bestreiten. „Vor diesem Hintergrund sind sowohl der erwirtschaftete Umsatz als auch die Tatsache, dass wir die zurückliegende Saison mit Gewinn abschließen konnten, positiv zu bewerten. Ursache dafür sind nicht zuletzt die herausragenden Erfolge, die unsere Mannschaft errungen hat“, äußerte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in der Mitteilung.