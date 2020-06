Langeweile im Fußball : So können Europas Ligen wieder spannender werden

Als der Fußball ruhte, lagen die Probleme plötzlich auf der Hand. Ein großer Teil des Publikums wandte sich in der Corona-Krise vom Profifußball ab und zeigte den Erfolgverwöhnten die kalte Schulter. Eine Mehrheit in diesem Land sprach sich strikt gegen eine Fortsetzung der Bundesliga aus – und erzeugte mit ihrem Unwillen, dem Fußball weiter bedingungslos Privilegien zuzugestehen, einen gesellschaftlichen Gegenwind, der auch führende Politiker auf dem falschen Fuß erwischte. Jene Volksvertreter, die meinten, der Fußball funktioniere zu allen Zeiten wie ein Selbstläufer. Doch seit sich in Corona-Zeiten große Teile des Fußballvolks gegen den Volkssport gestellt haben – genauer gesagt: gegen eine abgehobene Spitze –, wird über die Notwendigkeit von tiefgreifenden Veränderungen wie noch nie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten diskutiert.

Ein zentraler Kritikpunkt zahlreicher Fans ist neben der Hyperkommerzialisierung des Fußballs dessen gravierendste Folge: die traurige Tatsache, dass sich in der vergangenen Dekade vor aller Augen der Wettbewerb um den Bundesligatitel nahezu aufgelöst hat. Von der scheinbar unbezwingbaren Kraft des größten Spiels der Welt – das nicht zuletzt vom populären Versprechen lebt, dass man Fußball schaut, weil man nicht weiß, wie es ausgeht – ist zwischen 2010 und 2020 nicht mehr viel übrig geblieben.