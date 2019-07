Ende einer Bayern-Epoche : Ein guter Freund als Hoeneß-Nachfolger

Der FC Bayern ohne Uli Hoeneß, er wäre nicht mehr derselbe. Das ist so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner unter allen Reaktionen auf den Bericht vom baldigen Rückzug des Präsidenten, der am späten Dienstagabend die Fußball-Republik aufschreckte. Auf der einen Seite ist das selbstverständlich, auf der anderen aber vage Umschreibung für das, was kommen wird: nichts weniger als ein Epochenbruch für den größten, populärsten und polarisierendsten Fußballverein in Deutschland. Einer, der schon begonnen hat, schleichend, von dem sich aber noch kaum jemand vorstellen kann, wie es sich anfühlt, wenn er erst vollzogen ist.

Weltklub und Volksschauspiel zugleich zu sein, das gehört zum Selbstbild des FC Bayern, und wie ein Widerspruch klingt das nur im ersten Moment, schließlich ist der Verein der lebendige Beweis, dass es geht. Und Hoeneß ist bislang immer derjenige gewesen, der das verkörpert, der vor allem für die Verankerung im Volk, an der Basis stand. Man braucht sich nicht lange umzuschauen in der Fußballwelt: So etwas wie den FC Bayern, ein Klub, der einerseits eine Führungsposition auf dem Weltmarkt anstrebt, der zugleich aber auch noch den Charme eines inhabergeführten Geschäfts von nebenan verströmt – das gibt es eigentlich nicht mehr. Und keinen anderen Weltklub, der eine Figur wie Hoeneß hätte. Einen großen Integrator, der den Laden emotional zusammenhält, aus dem Hintergrund, oder besser: aus der Halbdistanz.

Ob das noch zeitgemäß ist? Das ist eine andere Frage. Woanders leisten das starke Trainerfiguren, die in der ersten Reihe stehen, mehr oder weniger alleine: Klopp, Guardiola, Zidane. Zuletzt wirkte es, als stoße das Modell FC Bayern insgesamt an seine Grenzen, ja, als wäre der Klub manchmal gelähmt, auch weil er sich nicht recht entscheiden kann, in welche Richtung er eigentlich will. Und weil, unpraktischerweise, seine Führungsfiguren, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Hoeneß, der Präsident und Aufsichtsratschef, sich dabei längst nicht immer einig sind. Es knirschte vernehmlich im Gebälk, und wie auch immer die Nachricht in die Welt kam, dass sich Hoeneß im November nicht mehr zur Wiederwahl stellen wolle: Es passte irgendwie ins Bild, dass Rummenigge und die Münchner in der Neuen Welt überrumpelt wurden von dieser „Bombe“ (Joshua Kimmich) aus der Heimat.

Zu Hoeneß’ Plan dürfte die verfrühte Offenbarung (so sie sich als solche bewahrheitet) auch nicht gehört haben, schließlich arbeitet er seit einiger Zeit an einem Projekt, das man „geordneter Rückzug“ nennen kann – geordnet ganz nach seinem Gusto. Dazu gehört die Personalie Oliver Kahn, der frühere Nationaltorwart soll Ende 2021 Rummenigges Posten übernehmen, Anfang nächsten Jahres beginnt die Einarbeitung. Und dazu gehört offenbar auch Herbert Hainer, als der Mann, der auf Hoeneß folgen soll. Die Übergabe an den früheren Adidas-Chef ist, wie es zu Hoeneß passt, eine in aller Freundschaft – aber welche Perspektive ist damit für den FC Bayern verbunden?