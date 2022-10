Herbert Hainer : Der Bayern-Präsident, der nicht aus seiner Haut kann

Es ist der erste Herbst der Corona-Pandemie, als die Führung des FC Bayern München dem Mann eine Ansage macht, der sich keine Ansage machen lässt. Sie schickt einen Funktionär ins Fernsehstudio des Bayerischen Rundfunks, der sich dort in der Sendung „Blickpunkt Sport“ mit der Ansage an die Öffentlichkeit wendet – und so auch an ihn: Pini Zahavi, den Agenten, dem der Abwehrspieler David Alaba die Vertragsverhandlungen anvertraut hat.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

In den Monaten, in denen die Menschen die (finanziellen) Folgen der Pandemie fürchten, feilscht man an der Säbener Straße weiter um Millionen – als wäre es das Normalste der Welt. Und als Agent und Spieler die letzte Frist des Vereins verstreichen lassen, sagt der Funktionär im Fernsehen: „Es gibt kein Angebot mehr.“ Der Satz sitzt. Am Saisonende schließt sich Alaba Real Madrid an.