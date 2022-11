6:1 gegen Bremen : Der FC Bayern ist wieder ganz oben

Es war gerade einmal eine gute Viertelstunde gespielt, da blickte Trainer Julian Nagelsmann ein wenig sorgenvoll auf den Rasen der Münchner Arena. Ja, diese Momente gibt es noch beim FC Bayern in diesen Wochen, in denen die Mannschaft die verloren gegangene Dominanz zurückgewonnen und der Konkurrenz den Eindruck vermittelt hat, dass diese Saison doch wieder enden könnte wie die zehn davor.

Jamal Musiala hatte die Münchner gegen Werder Bremen in diesem vorletzten Bundesligaspiel vor der WM-Pause früh in Führung gebracht, aber kurz danach war der Ausgleich durch Anthony Jung gefallen. Anschließend verschoss Eric Maxim Choupo-Moting einen Elfmeter, ja genau jener Münchner Stürmer, der in den vergangenen sieben Spieler immer getroffen hatte. Und kurz darauf musste Sadio Mané nach einem Schlag auf das Schienbeinköpfchen vom Platz. Da stelle man sich schon die Frage, gab Nagelsmann zu, wie die Mannschaft reagiere würde.

„Es war eine Lehrstunde“

Nur ein paar Minuten später kannte er die Antwort, er wusste, dass seine Sorgen unberechtigt waren. „Sie hat gut reagiert“, die Mannschaft, meinte er. Kurz darauf stand es 4:1, am Ende 6:1. „Es war eine Lehrstunde“, bekannte Bremens Trainer Ole Werner.

Vor allem die deutschen Nationalspieler waren es, die in dieser Partie die Akzente setzten und Bundestrainer Hansi Flick in der Ferne wissen ließen, dass sie bereit sind für das bevorstehende große Turnier im Wüstenstaat Qatar. Der dreifache Torschütze Serge Gnabry zum Beispiel. Er ist nach Musiala, dessen 1:0 sein neunter Bundesliga-Treffer in dieser Saison war, bester Münchner Torjäger. „Das freut mich auch für den DFB, denn er ist auch ein wichtiger Spieler für Hansi“, sagte Nagelsmann. Gnabry erzielte übrigens den ersten Dreierpack eines Spielers in dieser Saison überhaupt.

Sorgen um Mané

Oder Leon Goretzka, der nicht nur das 3:1 erzielte, sondern mit seiner Dynamik, seiner Zweikampfhärte überzeugte. Dann ist da natürlich Musiala, der mit einer für seine 19 Jahre erstaunlichen Ruhe und Souveränität vor dem Tor agiert. Joshua Kimmich sowieso. Der Dauerläufer in der Mannschaft hat die Kritiker aus dem Frühherbst verstummen lassen, weil er zwar immer noch überall auf dem Spielfeld präsent ist, aber auf so konstant hohem Niveau den Rasen und Gegner beackert, dass es nichts mehr zu bemängeln gibt.

Und Leroy Sané scheint nahtlos an die gute Form von vor seiner Muskelverletzung anknüpfen zu können, wie er nach seiner frühen Einwechslung für Mané bewies. „Dass jeder wieder bei 100 oder 120 Prozent ist, ist natürlich auch gut für unseren deutschen Block bei der WM“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidžić, der ehemalige Nationalspieler von Bosnien-Hercegovina.

Nach den letzten Länderspielen im September hatte der Bundestrainer seinen WM-Kandidaten mit auf den Weg gegeben, „dass wir uns gefälligst in gute Verfassung, in gute Form bringen“, ließ Goretzka wissen. Es war jene Phase in dieser noch gar nicht so alten Saison, in der die Bayern-Spieler eben noch nicht in so guter Form waren, in der Bundesliga nach ein paar Unentschieden und einer Niederlage den eigenen Ansprüchen hinterherhinkten.

Vermutlich spielte zwar erst einmal die WM keine so große Rolle in den Köpfen der Münchner, sondern es ging vielmehr darum, sich in der Bundesliga zurück an die Spitze zu kämpfen. Aber das eine hat ja auch mit dem anderen zu tun.

Der Rekordmeister ist wieder ganz oben, hat 47 Tore nach 14 Spieltagen erzielt, nur Mitte der Siebziger Jahre waren einer Bayern-Mannschaft einmal mehr gelungen. Das, weil alle auf hohem Niveau spielen. Und wenn es bei dem Verein läuft, der die meisten Nationalspieler stellt, hilft das meist auch der Nationalmannschaft bei großen Turnieren.

Nicht nur rein sportlich war das Thema WM an diesem Abend in München präsent, sondern der gesellschaftspolitische Aspekt hat nach einer Aussage des qatarischen WM-Botschafters Khalid Salman in einer ZDF-Dokumentation noch einmal an Brisanz gewonnen.

Dass er Homosexualität als „geistigen Schaden“ bezeichnete, ließen zunächst die ohnehin wegen des Qatar-Sponsorings kritischen Bayern-Fans nicht unkommentiert. „Damaged Mind? Fuck you, Khalid & Co!", stand auf einem großen Plakat in der Südkurve.

Anschließend fanden auch Goretzka und Nagelsmann deutliche Worte. Der Mittelfeldspieler bezeichnete die Aussagen Salmans als „sehr beklemmend“ und „absolut inakzeptabel“. Es spiegle „ein Menschenbild aus einem anderen Jahrtausend“ wider, sagte Goretzka.

Sein Trainer fand die Äußerungen des Botschafters „grenzüberschreitend“. Es war die einzige Kritik, die es beim FC Bayern an diesem Abend gab. Aber eine sehr berechtigte. Und vor allem eine unerlässliche.