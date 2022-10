„Clásico“ BVB gegen Bayern : Der Stillstand der Bundesliga

Was ist die Faszination des Fußballs? Es ist nicht nur das Spiel, das wir erleben, sondern die Geschichte, die wir davor und danach erzählen. Und wenn wir an den deutschen Vereinsfußball denken, waren Erlebnis und Geschichte vielleicht noch nie so faszinierend wie an dem Abend, als Bayern München und Borussia Dortmund im Champions-League-Finale in Wembley spielten.

An jenem Samstag im Mai 2013 stellten sich die Mannschaften aus München und Dortmund in der Weltstadt London für das anspruchsvollste Finale des Weltfußballs auf. Und in dem Spiel, das folgte, erlebte man den Höhepunkt einer Geschichte, die damit angefangen hatte, dass der mitreißende Trainer Jürgen Klopp in Dortmund seine Spieler und seine Stadt verführte und seinen mächtigsten Gegner mehrmals vorführte – und dann damit endete, dass dieser Gegner dadurch so eine Wucht entwickelte, dass er an diesem Tag durch ein Tor von Arjen Robben in der 89. Minute mit 2:1 siegte. Was ein Erlebnis! Welch eine Geschichte!