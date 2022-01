Rekordtransfer Ricardo Pepi : Wird der brave FC Augsburg zum Objekt eines Investors?

Aktualisiert am

Der FC Augsburg gilt als genügsamer Bundesligaklub der unteren Mittelklasse. Nun aber sorgt ein ungewöhnlicher Transfer für Aufsehen. Was steckt dahinter? Und welche Rolle spielt der amerikanische Freund?

Der Satz, der in noch jeder Transfervollzugsmeldung des FC Augsburg aufgetaucht ist, findet auch in der jüngsten Mitteilung des Bundesligaklubs seinen Platz: „Über die Ablösemodalitäten haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.“ Zahlen, die im großen Fußball-Business für Aufsehen gesorgt hätten, waren bisher hinter der Floskel nicht zu vermuten, diesmal allerdings bestünde Interesse an der wirtschaftlichen Dimension einer Spielerverpflichtung: Denn Ricardo Pepi, 18 Jahre alter Stürmer vom FC Dallas und bereits amerikanischer Nationalspieler, sprengt die Kragenweite der bayerischen Schwaben, für die ihr früherer Manager Andreas Rettig einmal als Losung ausgab, man könne „nur Studententarif zahlen“.

Bundesliga Aktuelle Tabelle

Und auch auf der letzten Mitgliederversammlung im Oktober 2021 hatte Präsident Klaus Hofmann vorgerechnet, dass man sich in Sachen Spieleretat etwa dort bewege, wo man auch in der Tabelle der Bundesliga stehe. Aktuell ist das Platz 15. Abstiegsgefahr. Doch Pepi, der als bester U-22-Akteur der Major League Soccer gekürt wurde, soll nach Medienspekulationen zwischen 13 und 20 Millionen Euro kosten. Er hat schon beim FC Bayern München zur Probe trainiert und gefallen, eigentlich wollte ihn der VfL Wolfsburg haben – warum also landet er beim FC Augsburg?