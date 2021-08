Fans zurück im Stadion : Endlich wieder Gänsehaut!

Die Rückkehr der Fußball-Fans in die deutschen Stadien beglückt die Bundesliga bei ihrem Saisonauftakt an diesem Wochenende. Doch geht das gut?

Zwei Worte sind mächtig strapaziert worden an diesem ersten Spieltag der neuen Bundesligasaison: endlich und Gänsehaut. „Endlich“ wurde an allen Standorten hervorgestoßen, nicht weil es wieder losgeht, sondern weil nach fast eineinhalb Jahren Covid-Pandemie wieder echte Fußballstimmung in den Stadien entstanden war. Bei Spielern wie Dortmunds Marco Reus oder dem Mönchengladbacher Jonas Hofmann hatte das „Gänsehaut“ ausgelöst, die Rückkehr des Publikums und die Reanimation lange eingemotteter Rituale werden als großes Glück empfunden. Zumindest von denen, die kommen wollten und durften. Der Besuch eines mit Tausenden Menschen gefüllten Stadions bleibt ein Erlebnis, für das es keinen vergleichbaren Ersatz gibt.

Bundesliga Liveticker

Das Gefühl, Teil einer Masse singender Menschen zu sein, die das sportliche Geschehen auf dem Rasen nicht nur kommentieren, sondern beeinflussen kann, ist erhebend. Und wenn das eigene Team dann auch noch gewinnt, entsteht ein Zauber, der viele Menschen sehr glücklich macht. „Mega, mega mega“, sagte Stuttgarts Doppeltorschütze Marc-Oliver Kempf nach dem 5:1 gegen Greuther Fürth, „man hat heute gemerkt, was es ausmacht, wenn wieder Zuschauer im Stadion sind. Das ist ein ganz anderer Fußball, den man erlebt.“ Und Reus erklärte: „Es waren nur 25.000, aber es hat sich nach mehr angefühlt.“ Die Sehnsucht nach einer endgültigen Rückkehr zu den vorpandemischen Zuständen ist enorm.

Einschränken oder radikal öffnen?

Im Stadion an der Alten Försterei, der Heimstätte von Union Berlin, hing ein Transparent mit einer klaren Forderung: „Schluss mit den Einschränkungen – volle Stadien, volles Leben.“ Zugleich kämpft Deutschland allerdings mit rasant steigenden Inzidenzwerten, die schon bald wieder zu neuen Einschränkungen führen könnten. Eröffnet wurde die Bundesligasaison am Freitag in Mönchengladbach, einer Stadt, deren Inzidenz an diesem Tag bei 84,7 lag. Hertha BSC spielte am Sonntag in Köln bei einem Wert von 75,1, Tendenz: rasant steigend.

Da können die Bilder von feiernden Massen, die zwar im Schachbrettmuster platziert werden sollen, aber grölen und sich in den Armen liegen, beängstigend sein. Und derzeit ist völlig unklar, welche Regeln mittelfristig gelten sollen. Denn es gibt sowohl Argumente für abermalige Einschränkungen als auch für eine radikale Öffnungsstrategie.

Womöglich wird es nicht mehr lange dauern, bis erste Intensivstationen voll sind, der Satz „Verbote können Leben retten“ bleibt richtig. Andererseits, sagt Fredi Bobic in der Bild am Sonntag, dass es „auf Dauer schwer sein wird, Geimpften und Genesenen ihre Rechte vorzuenthalten“. Der Sportvorstand von Hertha BSC findet es „skurril, dass in unseren Nachbarländern die Inzidenzwerte zum Teil viel höher sind und trotzdem Lockerungen greifen, von denen wir zum Teil nur träumen können“.

Mehr zum Thema 1/

Ein Hauptargument für so eine Strategie: Das Virus ist da, die Gesellschaften müssen mit der Krankheit leben und können sich durch ein Vakzin schützen. Bessere Maßnahmen wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Wenn wir nicht jetzt öffnen, wann dann? Zumal Öffnungen für Geimpfte dazu beitragen können, die Impfbereitschaft zu steigern. In diesem Sinne gehen nach dem 1.FC Köln immer mehr Vereine dazu über, nur noch Geimpfte und Genesene in ihre Stadien zu lassen, um das Risiko von Infektionen während der Spiele weiter zu senken.

Hoffnung macht dem professionellen Fußball die Ankündigung von Regierungsvertretern, keinen „harten Lockdown“ mehr zu verhängen. Das heißt aber nicht, dass der Besuch von Großveranstaltungen für Geimpfte und Genesene erlaubt bleibt. Denkbar ist, dass die verantwortlichen Politiker und Politikerinnen wie schon oft im Verlauf der bisherigen Pandemie eher vorsichtige Strategien wählen, um Lebensbereiche offen zu halten, die wichtiger für die Menschen sind als der Besuch eines Fußballstadions: Schulen, Breitensport, Gastronomie, Treffen mit Familie und Freunden. Womöglich wird das Publikum also schon bald wieder aus den Stadien verschwinden, was ein harter Schlag für die Vereine wäre. Nicht zuletzt im Wettbewerb mit Konkurrenten aus Ländern, in denen die Freiheiten größer sind.