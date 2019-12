Pyro-Eklat von Frankfurt-Fans : „So kann es nicht weitergehen“

Aktualisiert am

Eintracht Frankfurts Vorstand Axel Hellmann hat die Ausschreitungen einiger Fans des hessischen Fußball-Bundesligavereins vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 (1:2) scharf verurteilt. „Was wir vor dem Anpfiff gesehen haben, war einfach nur destruktiv. Auf dem Weg können wir nicht weiter machen. Das schadet Eintracht Frankfurt sehr“, kritisierte Hellmann am späten Montagabend.

Kurz vor dem geplanten Beginn des Rhein-Main-Derbys hatten einige Anhänger der Hessen einen Böller gezündet und mehrere Leuchtraketen auf den Rasen gefeuert. Dichter Rauch vernebelte vor allem diese Ecke des Stadions. Die Frankfurter Spieler Sebastian Rode und Filip Kostic wurden beim Versuch, den Anhang zur Räson zu rufen, unwirsch verscheucht. Schiedsrichter Manuel Gräfe bat beide Mannschaften daraufhin zunächst wieder in die Kabinen und pfiff die Partie erst mit zehnminütiger Verspätung an.

„Der Sinn dieser Aktion erschließt sich mir nicht“, beklagte Hellmann: „Ich habe das Gefühl, dass im Moment einige Gruppen gezielt etwas mehr provozieren wollen. Das besorgt mich sehr.“ Seien frühere Protestaktionen gegen die Ansetzung von Montagsspielen noch „mit einem Augenzwinkern“ versehen gewesen, sei mit dem Zünden der Feuerwerkskörper eine Grenze überschritten worden. „Hier gibt es keine Botschaft“, so Hellmann. „Wir müssen das thematisieren. So kann es nicht weitergehen.“ Trainer Adi Hütter wollte sich auf Nachfrage nicht zu den Vorkommnissen äußern.

Sportlich hatte die Eintracht am Montag vier Tage nach dem Europa-League-Erfolg beim FC Arsenal die Chance verpasst, auch in der Liga in die Erfolgsspur zurückzukehren. Karim Onisiwo (50.) und Joker Adam Szalai (69.) drehten nach dem Führungstreffer durch Martin Hinteregger (34.) die Partie und sorgten somit dafür, dass die Frankfurter seit nunmehr drei Partien auf einen Sieg warten.

Frankfurts Mittelfeldspieler Rode tat die Beschimpfung durch die eigenen Fans derweil als Bagatelle ab. „Ein 'verpiss dich' von ein oder zwei Leuten auf einem Fußballplatz nehme ich nicht als Beleidigung von einer ganzen Fangruppe wahr“, schrieb Rode am Dienstag auf Facebook. „Ich glaube es tut allen gut, hier mal den Ball flach zu halten.“ Kein Verständnis äußerte Rode für das Fehlverhalten einiger Eintracht-Anhänger, die vor dem Anpfiff einen Böller gezündet und Leuchtraketen auf den Rasen gefeuert hatten. „Diese Fans haben dem Verein damit leider einen Bärendienst erwiesen“, kritisierte Rode. Der Ersatzkapitän war vor dem Beginn des Spiels mit seinem Versuch gescheitert, die Krawallmacher zur Ordnung zu rufen.