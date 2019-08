Zeitstrafe für den Boss : Schalke und der Irrweg bei Tönnies

Die Selbstkasteiung gehört zu den größten Tugenden des Menschen. Nicht auf den Spruch eines Richters, eines Gremiums zu warten, sondern selbst zu urteilen: drei Monate will Clemens Tönnies sein Amt als Aufsichtsratchef von Schalke 04 ruhen lassen. Weil er, Zitat, so „töricht“ war, die Familienplanung von ganz Afrika in ein paar Halbsätzen herabzuwürdigen, als er behauptete, nach dem Bau von zwanzig Kraftwerken auf dem Kontinent würden die Afrikaner aufhören, in der Dunkelheit so viele Kinder zu produzieren.

Töricht? Das bedeutet: unklug, unvernünftig, dümmlich, einfältig. Tönnies mag vieles sein, dumm ist der Fleischgroßhändler und Milliardär wohl kaum. Er ist der starke Mann auf Schalke, er kontrolliert nicht nur den Vorstand, sondern mehr oder weniger den gesamten Verein, einen der populärsten, einen, der äußerst schwer auf Kurs zu halten ist. Tönnies gibt den Ton vor. Schalke scheint von ihm abhängig.

Daraus einen entscheidenden Einfluss auf den Ehrenrat des Klubs abzuleiten, der am Dienstag die Entgleisung Tönnies beriet und beurteilte, wäre ehrenrührig für das überwiegend mit Rechtsgelehrten besetzte Gremium. Es tagte lange und präsentierte eine feinsäuberliche Unterscheidung: Tönnies wurde vom „Vorwurf des Rassismus“ freigesprochen. Allerdings erkannte der Ehrenrat eine „Diskriminierung“ und damit einen Verstoß gegen die Satzung: „Von uns Schalkern geht keine Diskriminierung oder Gewalt aus. Wir zeigen Rassismus die Rote Karte und setzen uns aktiv für Toleranz und Fairness ein.“ Ganz zufällig passt die Selbstbestrafung wenigstens zu den Buchstaben des ehrenwerten Gesetzes: Kein Spielverbot, sondern eine Zeitstrafe.

Tönnies sagte nicht, was er in den kommenden drei Monaten tun wird. Vielleicht verpasst er eine der wenigen Aufsichtsratsitzungen. Vielleicht reist er nach Afrika und stellt dann abermals „bestürzt“ (Tönnies) fest, wie sachlich falsch und diskriminierend er die Menschen eines ganzen Kontinents mit seiner Stammtischparole während einer Rede zum „Tag des Handwerks“ in Paderborn beurteilt hatte. Dann könnte er begreifen, was er angerichtet hat. Dass man kein Rassist sein muss, um als einflussreicher Mensch, als Person der Öffentlichkeit mit ein, zwei Formulierungen den Rassisten im Land aus deren dunklen Herzen zu sprechen, sie zu bestätigen, zu animieren, ihr dumpfes, zerstörerisches Denken hinauszutragen in die Welt. Wenn doch schon der Schalke-Boss so ungeschoren „töricht“ sprechen darf.

Weder Tönnies noch der Ehrenrat haben die weitreichende Wirkung des Falles und ihres Umgangs damit verstanden. Sie verharmlosen ihn, sie wollen der Öffentlichkeit verkaufen, mit der Unterscheidung zwischen Rassismus und Diskriminierung sei der Weg gefunden, die Affäre zu beenden. Sie täuschen sich gewaltig. Wenn der erste Mann des Klubs seine Verantwortung über das Geschäft hinaus nicht erfasst und entsprechend handelt, dann zertrümmert er die Basis eines Vereins, seinen Geist, die Glaubwürdigkeit. Schalke sollte der Klub der Herzen bleiben.