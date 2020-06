Aufregung um Handspielregel : „Für Fans und Spieler ist es Schwachsinn“

Was ist Handspiel – und was nicht? Die Regel sorgt oft für Aufregung in der Bundesliga. Am Wochenende leidet ein Wolfsburger ganz besonders darunter. Ein früherer Schiedsrichter äußert Kritik am Status quo.

Nach Meinung des ehemaligen Fifa-Referees Thorsten Kinhöfer verhindert die umstrittene neue Handregel Tore und ist den Fans nur schwer begreiflich zu machen. „Für den Schiedsrichter macht es die Sache einfacher: Wenn die Hand im Spiel ist, kann es kein Tor geben. Für Fans, Spieler und Fußballbegeisterte generell ist es Schwachsinn“, sagte der 51-Jährige der „Bild“-Zeitung (Montag-Ausgabe).

„Es entbehrt einfach dem Geist der Regeln, die so gestaltet sein sollen, dass Tore fallen“, meinte Kinhofer. Dabei bezieht sich der Experte auf mehrere strittige Handspiel-Entscheidungen durch die Schiedsrichter am vergangenen Bundesliga-Wochenende. Zwei Tore und ein Strafstoß waren wegen unabsichtlichen Handspiels aberkannt worden. Die neue Regel schreibt das vor, auch ein Zufalls-Handspiel bei einer klaren Torchance geahndet wird.

So hatte Daniel Ginczek beim 2:2 zwischen Wolfsburg und Freiburg per Kopf das vermeintliche 3:0 für die Gastgeber erzielt, den Ball aber noch minimal mit den Fingerspitzen berührt: Der Treffer zählte nicht. Die Entscheidungen seiner früheren Kollegen seien „laut Regel absolut korrekt, aber es ist dem Fan schwer begreiflich zu machen“, sagte Kinhöfer.

Am Ende nahm Ginczek es mit Humor. „Ich hatte bisher noch nie das Glück, dass mir zwei Tore aberkannt wurden“, sagte er in einem Sky-Interview und lachte dabei sogar. Dieses Lachen muss ihm aber sehr schwer gefallen sein. Denn der Stürmer aus Wolfsburg war so etwas wie der Pechvogel dieses viertletzten Bundesliga-Spieltags. Zwei Tore schoss Ginczek am Samstag gegen Freiburg – aber beide wurden nach dem Einsatz des Videobeweises wieder annulliert.

Statt einen direkten Konkurrenten abzuhängen, ist die Europa-League-Qualifikation des VfL nun weiter in der Schwebe. In der 22. Minute erzielte Ginczek zunächst das vermeintliche 2:0 für sein Team. Doch dann stellte Schiedsrichter Bastian Dankert beim Blick auf die Videobilder nicht nur fest, dass der Stürmer dabei im Abseits stand, sondern dass es im Strafraum auch ein Foul des Freiburgers Nicolas Höfler gab. Also annullierte er das Tor, gab aber wenigstens Elfmeter – und den verwandelte Wout Weghorst (27.).

Wieder nur eine Minute später schien Gincezk mit dem 3:0 schon alles klar gemacht zu haben, doch wieder gab der Videoassistent dem Schiedsrichter ein Zeichen. Diesmal hatte sich der 29-Jährige selbst an die Fingerspitzen geköpft – auch dieses Tor zählte nicht.